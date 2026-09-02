Kaynak: Haber Merkezi

Çin’de kaydedilen ve sosyal medyada kısa sürede gündem olan görüntüler, otonom araç teknolojilerinin günlük hayata nasıl dahil olmaya başladığını ortaya koydu.

Karmaşık bir kapalı otoparkta aracını bulamayan genç bir kadın, çözümü akıllı otomobiline seslenmekte buldu.

SESLİ KOMUTLA HAREKETE GEÇTİ

Görüntülerde sürücünün, otoparkta yürürken aracının akıllı asistanına seslendiği görülüyor.

Komutu algılayan Xiaomi marka akıllı otomobil, önce farlarıyla selektör yaparak yerini belli etti.

Ardından aracın altındaki dikkat çekici mor neon ışıklar devreye girdi.

KENDİ KENDİNE PARK YERİNDEN ÇIKTI

Sahibinin komutunu algılayan araç, park halinde bulunduğu noktadan kendi kendine hareket etti.

Otomobilin, kapalı otopark içinde yavaş ve kontrollü şekilde ilerleyerek sürücüsüne doğru gelmesi dikkat çekti.

SÜRÜCÜSÜNÜN ÖNÜNDE DURDU

“Buraya gel” komutuyla hareket eden araç, otopark içinde ilerledikten sonra sürücüsünün tam önünde durdu.

Genç kadın, ayağına kadar gelen otomobilin kapısını açarak araca bindi.

BÜYÜK OTOPARK DERDİNE TEKNOLOJİK ÇÖZÜM

Sosyal medyada yayılan görüntüler, özellikle büyük ve karmaşık otoparklarda sık yaşanan “Aracımı nereye park etmiştim?” sorununu akıllara getirdi.

İzleyenleri hem şaşırtan hem de hayran bırakan teknoloji, akıllı otomobillerin yalnızca ulaşım aracı değil, aynı zamanda günlük hayatı kolaylaştıran kişisel asistanlara dönüşmeye başladığını gösterdi.