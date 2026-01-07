Boston Dynamics, yeni insansı robotu ‘Atlas’ ile sıradan tasarımların ötesine geçti.

İnsan benzeri yürümenin yanı sıra, gövde ve başını tam 360 derece döndürebilen olağanüstü esnekliğiyle fuarda ziyaretçileri hayran bıraktı.

Atlas'ın birçok endüstriyel görevi insanlardan daha verimli ve hızlı gerçekleştirebildiği belirtilen Boston Dynamics, yeni robot için Google DeepMind ile stratejik ortaklık kurduğunu duyurdu.

Ortaklığın odak noktasında, Google DeepMind'ın geliştirdiği temel yapay zeka modellerinin Boston Dynamics'in yeni Atlas platformuna entegrasyonu bulunuyor.

Atlas'ın önümüzdeki yıllarda, şirketin ana destekçisi Hyundai'nin işletmekte olduğu bir ABD tesisinde otomobil montajına destek vereceği de açıklandı. Atlas’ın fuardaki gösterimleri kısa sürede sosyal medyada viral oldu.