Yeniçağ Gazetesi
11 Eylül 2026 Cuma
İstanbul 19°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Spor UEFA ülke puanında son durum belli oldu: Türkiye’nin yeri şaşırttı (11 Eylül 2026)

UEFA ülke puanında son durum belli oldu: Türkiye’nin yeri şaşırttı (11 Eylül 2026)

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde Roma'yla 1-1 kalması sonrası Türkiye’nin UEFA ülke puanını da etkiledi. Peki şu an Türkiye'nin UEFA sıralamasında konumu ne? Kaç puanı var, kaçıncı sırada? Sizler için araştırdık...

Kaynak: Haber Merkezi
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
UEFA ülke puanında son durum belli oldu: Türkiye’nin yeri şaşırttı (11 Eylül 2026) - Resim: 1

Türkiye’nin UEFA ülke puanı sıralamasındaki konumu, Avrupa kupalarında mücadele eden temsilcilerimizin aldığı sonuçlarla birlikte yakından takip ediliyor.

1 6
UEFA ülke puanında son durum belli oldu: Türkiye’nin yeri şaşırttı (11 Eylül 2026) - Resim: 2

Fenerbahçe ve Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’nde elde edeceği puanlar, Türkiye’nin sıralamadaki yeri açısından büyük önem taşıyor.

2 6
UEFA ülke puanında son durum belli oldu: Türkiye’nin yeri şaşırttı (11 Eylül 2026) - Resim: 3

Peki Türkiye UEFA ülke puanında kaçıncı sırada, kaç puanı var?

3 6
UEFA ülke puanında son durum belli oldu: Türkiye’nin yeri şaşırttı (11 Eylül 2026) - Resim: 4

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI 10 EYLÜL 2026

UEFA’nın güncel ülke puanı sıralamasına göre ilk sıralarda İngiltere, İtalya, İspanya ve Almanya bulunuyor. Türkiye ise 49.675 puanla 9. sırada yer alıyor.

4 6
UEFA ülke puanında son durum belli oldu: Türkiye’nin yeri şaşırttı (11 Eylül 2026) - Resim: 5

10 EYLÜL 2026 UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI

1- İngiltere – 102.019 puan
2- İtalya – 87.874 puan
3- İspanya – 82.493 puan
4- Almanya – 80.402 puan
5- Fransa – 68.153 puan

5 6
UEFA ülke puanında son durum belli oldu: Türkiye’nin yeri şaşırttı (11 Eylül 2026) - Resim: 6

6- Portekiz – 64.550 puan
7- Belçika – 59.050 puan
8- Hollanda – 52.395 puan
9- Türkiye – 49.675 puan
10- Polonya – 45.125 puan
11- Çekya – 44.725 puan
12- Yunanistan – 43.812 puan

6 6
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro