Türkiye’nin UEFA ülke puanı sıralamasındaki konumu, Avrupa kupalarında mücadele eden temsilcilerimizin aldığı sonuçlarla birlikte yakından takip ediliyor.
UEFA ülke puanında son durum belli oldu: Türkiye’nin yeri şaşırttı (11 Eylül 2026)
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde Roma'yla 1-1 kalması sonrası Türkiye’nin UEFA ülke puanını da etkiledi. Peki şu an Türkiye'nin UEFA sıralamasında konumu ne? Kaç puanı var, kaçıncı sırada? Sizler için araştırdık...Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe ve Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’nde elde edeceği puanlar, Türkiye’nin sıralamadaki yeri açısından büyük önem taşıyor.
Peki Türkiye UEFA ülke puanında kaçıncı sırada, kaç puanı var?
UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI 10 EYLÜL 2026
UEFA’nın güncel ülke puanı sıralamasına göre ilk sıralarda İngiltere, İtalya, İspanya ve Almanya bulunuyor. Türkiye ise 49.675 puanla 9. sırada yer alıyor.
10 EYLÜL 2026 UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI
1- İngiltere – 102.019 puan
2- İtalya – 87.874 puan
3- İspanya – 82.493 puan
4- Almanya – 80.402 puan
5- Fransa – 68.153 puan
6- Portekiz – 64.550 puan
7- Belçika – 59.050 puan
8- Hollanda – 52.395 puan
9- Türkiye – 49.675 puan
10- Polonya – 45.125 puan
11- Çekya – 44.725 puan
12- Yunanistan – 43.812 puan