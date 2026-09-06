Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı öncülüğünde, Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ (STM) yürütücülüğünde gerçekleştirilen TEKNOFEST 2026 Drone Şampiyonası'nın ikinci etabı Batman’da başladı. Zorlu eleme süreçlerini geride bırakan 24 finalist pilot, Türkiye'nin en hızlısı olmak ve uluslararası arenaya çıkmak için gökyüzünde kıyasıya bir mücadeleye girişti.

Batman Atletizm Pisti'nde start alan organizasyon, FPV (First Person View) drone tutkunlarını ve sporseverleri bir araya getirdi. Bu yıl rekor bir katılımla 847 takımın başvuru yaptığı dev şampiyonada, tüm süreçleri başarıyla tamamlayan 24 pilot, ikinci etap pistinde hız, zamana karşı yarış ve engel geçiş performanslarıyla sınırları zorluyor.

Dronların 180 ila 250 milimetre çapında olması ve maksimum 6S batarya voltajında çalışması şart koşuluyor. Analog görüntü iletim sistemlerinin kullanıldığı yarışlarda HD sistemlere izin verilmiyor.

Teknik Denetim: Tüm araçlar pist öncesinde hakem heyeti tarafından güvenlik ve teknik uygunluk testlerinden geçirildi.

BÜYÜK ÖDÜL VE "WORLD DRONE CUP" BİLETİ

Sıralama turları ve eleme mücadeleleriyle başlayan heyecan, nefes kesen final yarışlarının ardından düzenlenecek ödül töreniyle noktalanacak. Etapta dereceye giren birinci pilot 40 bin TL, ikinci 30 bin TL, üçüncü ise 20 bin TL para ödülünün sahibi olacak.

Batman'daki bu kritik etap, yarışmacılar için sadece yerel bir başarı değil, aynı zamanda küresel bir kapı anlamına geliyor. Şampiyonanın tüm etaplarını başarıyla tamamlayarak derece elde eden pilotlar, dünyaca ünlü World Drone Cup'ta Türkiye'yi temsil etme hakkı kazanacak.