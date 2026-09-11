Yeniçağ Gazetesi
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E-Gazete
Anasayfa Otomotiv Yeni Renault Niagara tanıtıldı: İşte özellikleri...

Yeni Renault Niagara tanıtıldı: İşte özellikleri...

Renault, pickup dünyasındaki dengeleri değiştirecek yeni modelini tanıttı. Boreal’i andıran tasarımıyla dikkat çeken Niagara, Güney Amerika’da güçlü rakiplerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. İşte yeni modelin özellikleri...

Kaynak: Haber Merkezi
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Yeni Renault Niagara tanıtıldı: İşte özellikleri... - Resim: 1

Renault, SUV konforunu pickup gövdesiyle bir araya getiren yeni modeli Niagara’yı tanıttı.

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Yeni Renault Niagara tanıtıldı: İşte özellikleri... - Resim: 2

Tasarımıyla markanın Boreal modelini andıran Niagara, kompakt pickup segmentinde dikkat çekici bir alternatif olarak öne çıkıyor.

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Yeni Renault Niagara tanıtıldı: İşte özellikleri... - Resim: 3

İlk etapta içten yanmalı motor seçenekleriyle satışa sunulacak olan Renault Niagara, ilerleyen dönemde Full Hybrid ve PHEV motor seçeneklerine de kavuşacak.

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Yeni Renault Niagara tanıtıldı: İşte özellikleri... - Resim: 4

Teknoloji tarafında da güncel özelliklerle donatılan araçta Google Haritalar, Google Asistan ve Play Store doğrudan araç sistemine entegre şekilde kullanılabilecek.

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Yeni Renault Niagara tanıtıldı: İşte özellikleri... - Resim: 5

Renault Niagara’nın Brezilya, Arjantin ve Kolombiya başta olmak üzere Güney Amerika pazarlarında satışa sunulması planlanıyor.

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Yeni Renault Niagara tanıtıldı: İşte özellikleri... - Resim: 6

Modelin üretimi ise Arjantin’deki Cordoba tesisinde gerçekleştirilecek.

Niagara, kompakt pickup segmentinde Fiat Toro, Ford Maverick, Chevrolet Montana ve RAM Rampage gibi modellerle rekabet edecek.

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