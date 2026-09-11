Renault, SUV konforunu pickup gövdesiyle bir araya getiren yeni modeli Niagara’yı tanıttı.
Yeni Renault Niagara tanıtıldı: İşte özellikleri...
Renault, pickup dünyasındaki dengeleri değiştirecek yeni modelini tanıttı. Boreal’i andıran tasarımıyla dikkat çeken Niagara, Güney Amerika’da güçlü rakiplerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. İşte yeni modelin özellikleri...Kaynak: Haber Merkezi
Tasarımıyla markanın Boreal modelini andıran Niagara, kompakt pickup segmentinde dikkat çekici bir alternatif olarak öne çıkıyor.
İlk etapta içten yanmalı motor seçenekleriyle satışa sunulacak olan Renault Niagara, ilerleyen dönemde Full Hybrid ve PHEV motor seçeneklerine de kavuşacak.
Teknoloji tarafında da güncel özelliklerle donatılan araçta Google Haritalar, Google Asistan ve Play Store doğrudan araç sistemine entegre şekilde kullanılabilecek.
Renault Niagara’nın Brezilya, Arjantin ve Kolombiya başta olmak üzere Güney Amerika pazarlarında satışa sunulması planlanıyor.
Modelin üretimi ise Arjantin’deki Cordoba tesisinde gerçekleştirilecek.
Niagara, kompakt pickup segmentinde Fiat Toro, Ford Maverick, Chevrolet Montana ve RAM Rampage gibi modellerle rekabet edecek.