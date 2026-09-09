Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), savunma sanayiindeki başarılara bir yenisini daha ekledi. Roketsan iş birliğiyle yürütülen faaliyetler kapsamında, AKINCI ile İHA-122 Mühimmatı atış testi başarıyla tamamlandı.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, resmi X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda test görüntülerine yer vererek projedeki kritik aşamanın başarıyla sonuçlandığını duyurdu. Paylaşımda, AKINCI TİHA'dan ateşlenen İHA-122 mühimmatının belirlenen hedefi tam isabetle vurduğu ("Bull's Eye") görüldü.

Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu doğrultusunda Türkiye'nin savunma kapasitesini artıran projeler arasında yer alan bu test, yerli mühimmatların ve insansız hava araçlarının entegrasyon kabiliyetini bir kez daha gözler önüne serdi. Baykar ve Roketsan mühendislerinin ortaklaşa yürüttüğü çalışmalar, Türk savunma sanayiinin sahadaki vuruş gücünü ve operasyonel üstünlüğünü pekiştirmeye devam ediyor.