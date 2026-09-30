MasterChef Türkiye’de yarışmacılar yeni haftaya kaptanlık mücadelesiyle başladı. Şefler, kaptanlık oyununun konseptini çiğ köfte olarak belirlerken yarışmacılardan lezzet ve sunum açısından başarılı bir tabak hazırlamalarını istedi.
MasterChef’te yeni haftanın ilk sürprizi: Kaptanlar ve takımlar belli oldu
MasterChef Türkiye’de yeni haftanın kaptanlık heyecanı sona erdi. Çiğ köfte için tezgah başına geçen yarışmacılar arasından sıyrılan isim belli oldu. İşte kaptanlar ve yeni takım kadroları...Kaynak: Haber Merkezi
Gecenin sonunda kaptanlık oyununu kazanan yarışmacının belli olmasıyla mavi takımın kaptanı da netleşti. Peki, MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 29 Eylül 2026 MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu, takımlar nasıl oluştu?
İşte 29 Eylül MasterChef kaptanlık oyunu kazanan yarışmacı...
MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef Türkiye’de kaptanlık oyununu Eyyüp Can kazandı.
29 EYLÜL MASTERCHEF MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?
Çiğ köfte konseptinde gerçekleştirilen kaptanlık oyununda en başarılı tabağı hazırlayan Eyyüp Can, MasterChef’in yeni haftasında mavi takım kaptanı oldu.
MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM KAPTANI KİM OLDU?
Mavi takım kaptanının belirlenmesinin ardından gözler kırmızı takım kaptanının kim olacağına çevrildi. Mavi takım kaptanı Eyyüp Can, kırmızı takım kaptanı olarak Nurten’i seçti.
MASTERCHEF TAKIMLARI NASIL OLUŞTU?
Kaptanların belli olmasının ardından yeni haftanın mavi ve kırmızı takım kaptanları kendi takımlarını oluşturdu.
Mavi Takım
Eyyüp Can (Kaptan)
Bahar
Armağan
Tolğa
Burçin
Enes
Hasan Alp
Şiringül
Buse
Şadi
Kırmızı Takım
Nurten (Kaptan)
Muhammed
Şükran
Batuhan
Emre
Nilay
Tolgahan
Ayşe
Kübra
MASTERCHEF KİM ELENDİ?
MasterChef’te elenen son yarışmacı Recep oldu.