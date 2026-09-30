Kaynak: AA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada eylül ayı doğum yardımı ödemelerinin bugün itibarıyla annelerin hesaplarına yatırıldığını duyurdu.

Bakanlık olarak aileyi teşvik eden sürdürülebilir destek mekanizmalarıyla çalışmalara devam edeceklerini belirten Göktaş, "Bu kapsamda eylül ayı doğum yardımı ödemelerini, bugün itibarıyla annelerin hesaplarına yatırdık. Böylece bugüne kadar doğum yardımından faydalanan toplam 1 milyon 320 bin 760 annenin hesabına 27,6 milyar liralık ödeme gerçekleştirmiş olduk" ifadelerini kullandı.

BUGÜNE KADAR 1 MİLYON 355 BİNİ AŞKIN ÇOCUK FAYDALANDI

Bakan Göktaş’ın paylaştığı verilere göre, doğum yardımlarından bugüne kadar toplam 1 milyon 355 bin 110 çocuk faydalandı. İki, üç ve üzeri 788 bin 573 çocuk için ise her ay düzenli ödeme yapılıyor.

Yardımdan yararlanan çocukların sayısal dağılımı şu şekilde gerçekleşti:

Birinci çocuk: 566 bin 537

İkinci çocuk: 413 bin 806

Üçüncü ve üzeri çocuk: 374 bin 767

İkiz ve üzeri çocuğa sahip hak sahipleri: 31 bin 493 kişi

ÇOCUK SAYISINA GÖRE NE KADAR DESTEK VERİLİYOR?

2025 Aile Yılı kapsamında doğum yardımı miktarlarının güncellendiğini hatırlatan Bakan Göktaş, 1 Ocak 2025 itibarıyla doğan çocuklara yönelik güncel destek tutarlarını paylaştı:

İlk çocuk için: 5 bin TL tutarında tek seferlik ödeme

İkinci çocuk için: Aylık 1.500 TL düzenli ödeme

Üçüncü ve sonraki çocuklar için: Aylık 5 bin TL düzenli ödeme

Göktaş, söz konusu ödemelerin çocuklar 5 yaşını tamamlayana kadar kesintisiz devam ettiğini vurguladı.

BAŞVURULAR NEREDEN YAPILIYOR, ÖDEMELER HANGİ BANKADAN YATIYOR?

Doğum yardımı ödemelerinin Halkbank aracılığıyla hesaplara yatırıldığını belirten Bakan Göktaş, başvuru ve takip kanallarını şu şekilde açıkladı:

Başvuru Kanalları: e-Devlet ve "İlk Öğretmenim Ailem" mobil uygulaması.

Sorgulama: Başvurusu onaylanan aileler, ödemelerin yatıp yatmadığı bilgisine "İlk Öğretmenim Ailem" mobil uygulaması üzerinden ulaşabiliyor.