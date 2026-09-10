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Kaynak: Haber Merkezi

Siyasi kulislerde hareketlilik hız kazandı.

Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, İYİ Parti'den iki milletvekilinin Yeni Parti'ye geçmesinin beklendiğini duyurdu.

Burhan ayrıca, Yeni Yol Partisi Milletvekili Sema Silkin Ün'ün de Yeni Parti'ye katılacağı iddia etti.

Öte yandan Sinan Burhan, Yeni Yol Partisi Milletvekili Selçuk Özdağ'ın ise Yeni Parti ile İYİ Parti arasında karar vermeye çalıştığını, ancak Yeni Parti'ye daha yakın olduğunu belirtti.

Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan şu ifadeleri kullandı:

"İYİ PARTİ'DEN İKİ VEKİL YENİ PARTİ'YE KATILACAK"

İYİ Parti'den iki milletvekili Yeni Parti’ye katılıyor. Yeni Yol Partisi’nden Sema Silkin Ün, Yeni Parti’ye katılacak. Selçuk Özdağ, Yeni Parti ve İP arasında gidip geliyor ancak Yeni Parti’ye daha yakın.