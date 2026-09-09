Kaynak: İHA

Muş Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışma başlatı. Yapılan çalışmalar kapsamında İran uyruklu şahısların yolcu otobüsüyle Van'dan Muş'a geldikleri tespit edildi.

Saat 12.30 sıralarında Muş'a gelen şüpheliler ekiplerce yakalanarak muhafaza altına alındı. Şüphelilerin devlet hastanesinde yapılan tomografi çekimlerinde mide ve bağırsaklarında 55 ayrı paket halinde toplam 376 gram metamfetamin ile 5,1 gram afyon sakızı bulunduğu tespit edildi. Şüpheliler, uyuşturucu maddelerin vücutlarından çıkarılması için hastanede gözetim altına alındı.

Çalışmalar kapsamında İran uyruklu şahısların Muş'a gelmesini sağlayan ve uyuşturucu sevkiyatını organize ettiği değerlendirilen, ayrıca şahısları karşılamak üzere geldiği belirlenen bir şüpheli de yakalandı.

Şüphelinin ikametinde yapılan aramada ise 770 gram metamfetamin olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüphelinin üzerinde suçtan elde edildiği değerlendirilen 25 bin 110 lira bulundu.

Operasyonda toplam 1 kilo 146 gram metamfetamin ve 5,1 gram afyon sakızı ele geçirilirken, yakalanan 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.