Metropal Kurumsal Hizmetler AŞ, çevrim içi bilet platformu Bilet.com'un yüzde 51 hissesini satın almak amacıyla sözleşme imzaladı.
Bilet.com'dan dev satış: Ünlü yemek kartı firması yüzde 51'ini satın alıyor
MetropolCard, Bilet.com'un yüzde 51 hissesini devralmak için sözleşme imzaladı. KAP'ta duyurulan anlaşmayla şirket, ürün ve hizmet ekosistemini seyahat teknolojileri alanında büyütmeye hazırlanıyor.Kaynak: AA
Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre, Borsa İstanbul'da işlem gören Metropal Kurumsal Hizmetler AŞ, Bilet.com'un yüzde 51 hissesinin devri için Pay Devir ve Hisse Satış Sözleşmesi imzaladı. Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) açıklanan stratejik anlaşmayla MetropolCard'ın ürün ve hizmet ekosisteminin seyahat teknolojileri alanında daha da genişletilmesi planlanıyor.
Yeni yapı kapsamında iki markanın teknoloji, dijital kullanıcı deneyimi ve geniş hizmet ekosistemindeki uzmanlıkları bir araya getirilecek. Bu kapsamda Bilet.com'un seyahat hizmetleri MetropolCard mobil uygulaması üzerinden kullanıcılara sunulacak.
MetropolCard'ın geliştirdiği yeni nesil ürünler, HR Tech, dijital ödeme çözümleri ve stratejik işbirlikleri, markanın çalışanların günlük yaşamındaki farklı ihtiyaçlara hitap eden kapsamlı bir fayda ekosistemi oluşturmasına katkı sağlıyor.
SEYAHAT AVANTAJLARI YOLDA
MetropolCard ve Bilet.com, yeni dönemde kullanıcıların farklı seyahat ihtiyaçlarına yönelik kampanya ve avantaj modelleri geliştirmek için de çalışmalarını sürdürüyor.
Uçak ve otobüs biletlerinin yanı sıra feribot yolculuklarını da kapsayacak çalışmalarla, MetropolCard kullanıcılarının seyahat deneyiminin daha avantajlı hale getirilmesi amaçlanıyor.
MetropolCard CEO'su Uğur Yıldırım, konuya ilişkin değerlendirmesinde büyüme stratejilerini, kullanıcıların hayatındaki temas noktalarını genişletirken teknoloji ve faydayı aynı ekosistemde buluşturmak üzerine kurduklarını belirtti.
Yıldırım, Bilet.com'a yönelik attıkları adımın bu vizyonun önemli bir parçası olduğunu belirterek şunları kaydetti. Şirket, yeni dönemde büyümeyi hedefliyor.
"Yeme-içmeden alışverişe, mobiliteden enerjiye uzanan ekosistemimize seyahati güçlü bir şekilde dahil ediyoruz. Bilet.com'un teknoloji ve seyahat alanındaki deneyimiyle MetropolCard'ın ödeme teknolojileri ve kullanıcı ekosisteminin oluşturacağı sinerjinin her iki marka için de yeni büyüme alanları yaratacağına inanıyoruz. Önümüzdeki dönemde kullanıcılarımızın günlük yaşamına daha fazla değer katan yenilikçi ürün ve avantajları hayata geçirmeye devam edeceğiz"