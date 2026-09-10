Bilet.com'dan dev satış: Ünlü yemek kartı firması yüzde 51'ini satın alıyor

MetropolCard CEO'su Uğur Yıldırım, konuya ilişkin değerlendirmesinde büyüme stratejilerini, kullanıcıların hayatındaki temas noktalarını genişletirken teknoloji ve faydayı aynı ekosistemde buluşturmak üzerine kurduklarını belirtti.

Yıldırım, Bilet.com'a yönelik attıkları adımın bu vizyonun önemli bir parçası olduğunu belirterek şunları kaydetti. Şirket, yeni dönemde büyümeyi hedefliyor.

"Yeme-içmeden alışverişe, mobiliteden enerjiye uzanan ekosistemimize seyahati güçlü bir şekilde dahil ediyoruz. Bilet.com'un teknoloji ve seyahat alanındaki deneyimiyle MetropolCard'ın ödeme teknolojileri ve kullanıcı ekosisteminin oluşturacağı sinerjinin her iki marka için de yeni büyüme alanları yaratacağına inanıyoruz. Önümüzdeki dönemde kullanıcılarımızın günlük yaşamına daha fazla değer katan yenilikçi ürün ve avantajları hayata geçirmeye devam edeceğiz"