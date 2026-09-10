Yapay zeka 90 yıllık matematik problemini 88 saatte çözdü

130 milyar veri kullanıldı

Ağustos sonunda söz konusu matematik modelini geliştirmeye başlayan OpenAI, Navier-Stokes denklemleriyle ilgili olarak yaklaşık 3 milyon mesaj ve 130 milyar veriyi kullandığını belirtti.

Şirket, problemin çözümünde 10 bin yapay zeka aracının aktif olarak kullanıldığını ve 88 saatlik bir çalışmanın ardından akışkanların hareketine ilişkin problemin çözümüne ulaşıldığını belirtti.