Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Teknoloji Yapay zeka 90 yıllık matematik problemini 88 saatte çözdü

Yapay zeka 90 yıllık matematik problemini 88 saatte çözdü

ABD merkezli yapay zeka şirketi OpenAI, 90 yıldır çözülemeyen ileri seviye bir matematik problemini yeni nesil bir yapay zeka modeli kullanarak 88 saatte çözdüklerini açıkladı.

Kaynak: AA
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Yapay zeka 90 yıllık matematik problemini 88 saatte çözdü - Resim: 1

OpenAI, 90 yıllık matematik problemini 88 saatte çözdüklerini açıkladı

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Yapay zeka 90 yıllık matematik problemini 88 saatte çözdü - Resim: 2

Yapay zeka alanındaki çalışmalarıyla bilinen OpenAI şirketi, yaptığı açıklamada onlarca yıldır çözülemeyen bir matematik problemini binlerce yapay zeka botu kullanarak çözdüğünü duyurdu.

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Yapay zeka 90 yıllık matematik problemini 88 saatte çözdü - Resim: 3

Şirket, açıklamasında, görevleri kısmen otonom şekilde yerine getiren yaklaşık 10 bin yapay zeka aracından oluşan bir grubu kullanarak, karmaşık bir matematik problemini 88 saatte çözdüğünü belirtti.

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Yapay zeka 90 yıllık matematik problemini 88 saatte çözdü - Resim: 4

Açıklamada, söz konusu problemin, akışkanların hareketini ele alan Navier-Stokes denklemleriyle ilgili olduğunu kaydeden OpenAI, 90 yıldır bu problemin çözülememiş bir matematik problemi olduğunu vurguladı.

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Yapay zeka 90 yıllık matematik problemini 88 saatte çözdü - Resim: 5

OpenAI, bulduğu çözümü, yapay zeka araçlarının hızla geliştiğini gösteren bir "dönüm noktası" olarak nitelendirdi.

OpenAI'ın çözümü henüz bağımsız olarak doğrulanmazken, matematik alanındaki uluslararası "Milenyum Ödüllerini" dağıtan ABD merkezli Clay Matematik Enstitüsü tarafından da henüz resmen kabul edilmedi.

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Yapay zeka 90 yıllık matematik problemini 88 saatte çözdü - Resim: 6

130 milyar veri kullanıldı

Ağustos sonunda söz konusu matematik modelini geliştirmeye başlayan OpenAI, Navier-Stokes denklemleriyle ilgili olarak yaklaşık 3 milyon mesaj ve 130 milyar veriyi kullandığını belirtti.

Şirket, problemin çözümünde 10 bin yapay zeka aracının aktif olarak kullanıldığını ve 88 saatlik bir çalışmanın ardından akışkanların hareketine ilişkin problemin çözümüne ulaşıldığını belirtti.

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Yapay zeka 90 yıllık matematik problemini 88 saatte çözdü - Resim: 7

New York Üniversitesi'nden iki matematikçiden OpenAI'a gönderme

New York Üniversitesi'nden matematik profesörü olan Tristan Buckmaster ise yaptığı açıklamada, kendisinin ve Anthropic bünyesinde çalışan matematikçi Levent Alpöge'nin de bu problemi çözmek için çalıştıklarını ve çalışmalarının Open AI tarafından kullanıldığını savundu.

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Yapay zeka 90 yıllık matematik problemini 88 saatte çözdü - Resim: 8

Buckmaster, açıklamasında, OpenAI’in söz konusu matematik probleminin çözümüne, ancak kendi çalışmalarının yayımlanmasından sonra başladığını iddia etti.

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Yapay zeka 90 yıllık matematik problemini 88 saatte çözdü - Resim: 9

Bu iddialara karşılık olarak OpenAI, Buckmaster ve Alpöge’nin çalışmalarını tebrik ederken, Buckmaster'ın iddiasının doğru olmadığını savundu.

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