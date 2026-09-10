Ozan Güven, ünlü meslektaşı Meryem Uzerli'nin kendileri hakkında çıkan aşk haberleri nedeniyle kendisine kızarak telefonu kapattığını anlattı.
Ozan Güven’den yıllar sonra gelen Meryem Uzerli itirafı: Telefonu suratıma kapattı
Ünlü oyuncu Ozan Güven, meslektaşı Meryem Uzerli ile yıllar önce çıkan aşk iddialarının perde arkasını ilk kez anlattı. Güven’in Uzerli’ye verdiği esprili cevap ise ünlü oyuncuyu kızdırdı.Kaynak: Haber Merkezi
Güven, “Muhteşem Yüzyıl” dizisinde beraber rol aldığı Meryem Uzerli ile geçmişte gündeme gelen aşk iddialarını tiyatro sahnesine taşıdı.
“OMG” adlı oyunuyla seyirci karşısına çıkan Güven, yıllar önce Uzerli ile yaptığı telefon görüşmesini esprili şekilde aktardı.
Güven, o dönemde “Ozan Güven ile Meryem Uzerli aşk yaşıyor, Ulus’ta ev bakıyorlar” şeklinde haber çıktığını ve Uzerli’nin kendisini aradığını söyledi.
Uzerli’nin “Ozan, çıkan haberleri gördün mü?” diye sorduğunu belirten Güven, kendisinden açıklama yapmasını ısrarla istediğini anlattı.
Güven, Uzerli’ye verdiği yanıtı şöyle aktardı:
“‘Meryem’cim, sen koskoca Hürrem Sultan’sın, ben Rüstem Paşa’yım. Birlikte oturacak olsak gider Topkapı Sarayı’nda otururuz, Ulus’ta ne işimiz var?’ dedim. Bana sinirlendi ve telefonu kapattı.”