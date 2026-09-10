Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Kültür Sanat Ozan Güven’den yıllar sonra gelen Meryem Uzerli itirafı: Telefonu suratıma kapattı

Ozan Güven’den yıllar sonra gelen Meryem Uzerli itirafı: Telefonu suratıma kapattı

Ünlü oyuncu Ozan Güven, meslektaşı Meryem Uzerli ile yıllar önce çıkan aşk iddialarının perde arkasını ilk kez anlattı. Güven’in Uzerli’ye verdiği esprili cevap ise ünlü oyuncuyu kızdırdı.

Kaynak: Haber Merkezi
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Ozan Güven’den yıllar sonra gelen Meryem Uzerli itirafı: Telefonu suratıma kapattı - Resim: 1

Ozan Güven, ünlü meslektaşı Meryem Uzerli'nin kendileri hakkında çıkan aşk haberleri nedeniyle kendisine kızarak telefonu kapattığını anlattı.

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Ozan Güven’den yıllar sonra gelen Meryem Uzerli itirafı: Telefonu suratıma kapattı - Resim: 2

Güven, “Muhteşem Yüzyıl” dizisinde beraber rol aldığı Meryem Uzerli ile geçmişte gündeme gelen aşk iddialarını tiyatro sahnesine taşıdı.

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Ozan Güven’den yıllar sonra gelen Meryem Uzerli itirafı: Telefonu suratıma kapattı - Resim: 3

“OMG” adlı oyunuyla seyirci karşısına çıkan Güven, yıllar önce Uzerli ile yaptığı telefon görüşmesini esprili şekilde aktardı.

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Ozan Güven’den yıllar sonra gelen Meryem Uzerli itirafı: Telefonu suratıma kapattı - Resim: 4

Güven, o dönemde “Ozan Güven ile Meryem Uzerli aşk yaşıyor, Ulus’ta ev bakıyorlar” şeklinde haber çıktığını ve Uzerli’nin kendisini aradığını söyledi.

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Ozan Güven’den yıllar sonra gelen Meryem Uzerli itirafı: Telefonu suratıma kapattı - Resim: 5

Uzerli’nin “Ozan, çıkan haberleri gördün mü?” diye sorduğunu belirten Güven, kendisinden açıklama yapmasını ısrarla istediğini anlattı.

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Ozan Güven’den yıllar sonra gelen Meryem Uzerli itirafı: Telefonu suratıma kapattı - Resim: 6

Güven, Uzerli’ye verdiği yanıtı şöyle aktardı:

“‘Meryem’cim, sen koskoca Hürrem Sultan’sın, ben Rüstem Paşa’yım. Birlikte oturacak olsak gider Topkapı Sarayı’nda otururuz, Ulus’ta ne işimiz var?’ dedim. Bana sinirlendi ve telefonu kapattı.”

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