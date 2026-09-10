Ozan Güven’den yıllar sonra gelen Meryem Uzerli itirafı: Telefonu suratıma kapattı

Güven, Uzerli’ye verdiği yanıtı şöyle aktardı:

“‘Meryem’cim, sen koskoca Hürrem Sultan’sın, ben Rüstem Paşa’yım. Birlikte oturacak olsak gider Topkapı Sarayı’nda otururuz, Ulus’ta ne işimiz var?’ dedim. Bana sinirlendi ve telefonu kapattı.”