Başvuran ödediği parayı faiziyle geri alacak: Kredi kartında yapılan kritik hata

KANUN AÇIK: ‘KOMİSYON VEYA EK ÜCRET ALINAMAZ’

Mevzuat ise kart hamilini koruyan net hükümler içeriyor. 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu’nun 17’nci maddesine göre; üye iş yerlerinin banka kartı veya kredi kartıyla yapılan ödemelerde kart sahibinden komisyon ya da benzeri bir ad altında ilave ödeme talep etmesi yasak.