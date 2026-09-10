Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Başvuran ödediği parayı faiziyle geri alacak: Kredi kartında yapılan kritik hata

Başvuran ödediği parayı faiziyle geri alacak: Kredi kartında yapılan kritik hata

Taksiden restorana kadar pek çok sektörde kartla ödeme yapmak isteyen tüketiciden yüzde 12'ye varan illegal POS farkı isteniyor. Kanun ilave ödemeyi kesin bir dille yasaklarken; esnaf yüksek banka komisyonlarından, vatandaş ise yasa dışı alınan farklardan şikayetçi.

Kaynak: Diğer
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Başvuran ödediği parayı faiziyle geri alacak: Kredi kartında yapılan kritik hata - Resim: 1

Kredi kartı kullanımı yaygınlaşırken, işletmelerin müşterilerden talep ettiği "kart farkı" veya "hizmet bedeli" adı altındaki ilave ücretler büyümeye devam ediyor. Taksiler, restoranlar, kuaförler, özel klinikler, oto servisleri ve mağazalarda nakit ile kartla ödemeler arasında ciddi fiyat farkları uygulanıyor.

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Başvuran ödediği parayı faiziyle geri alacak: Kredi kartında yapılan kritik hata - Resim: 2

Bazı işletmelerde yüzde 5 civarında olan bu fark, yüksek tutarlı işlemlerde yüzde 10 ile 12 seviyelerine kadar çıkıyor.

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Başvuran ödediği parayı faiziyle geri alacak: Kredi kartında yapılan kritik hata - Resim: 3

KANUN AÇIK: ‘KOMİSYON VEYA EK ÜCRET ALINAMAZ’

Mevzuat ise kart hamilini koruyan net hükümler içeriyor. 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu’nun 17’nci maddesine göre; üye iş yerlerinin banka kartı veya kredi kartıyla yapılan ödemelerde kart sahibinden komisyon ya da benzeri bir ad altında ilave ödeme talep etmesi yasak.

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Başvuran ödediği parayı faiziyle geri alacak: Kredi kartında yapılan kritik hata - Resim: 4

Kanuna aykırı hareket eden işletmeler tespit edildiğinde üye iş yeri sözleşmesi feshediliyor ve ilgili işletmeyle 1 yıl boyunca yeni sözleşme yapılamıyor.

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Başvuran ödediği parayı faiziyle geri alacak: Kredi kartında yapılan kritik hata - Resim: 5

AZAMİ KOMİSYON YÜZDE 3,56 AMA ALINAN FARK YÜZDE 12

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) düzenlemelerine göre Mayıs 2026 itibarıyla kredi kartıyla yapılan peşin işlemlerde azami komisyon yüzde 3,56, banka kartlarında ise yüzde 1,04 olarak uygulanıyor.

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Başvuran ödediği parayı faiziyle geri alacak: Kredi kartında yapılan kritik hata - Resim: 6

Aradaki makasın bir fırsatçılığa dönüştüğünü gösteren tablo ise şöyle:

10 Bin TL'lik işlemde yasal banka komisyonu (3,56): 356 TL

Müşteriden istenen yüzde 10 kart farkı: 1.000 TL

Müşteriden istenen yüzde 12 kart farkı: 1.200 TL

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Başvuran ödediği parayı faiziyle geri alacak: Kredi kartında yapılan kritik hata - Resim: 7

İşletmeler artan girdi maliyetlerini ürün veya hizmetin genel fiyatına yansıtabilse de sadece ödeme yönteminden ötürü müşteriye ayrı bir maliyet çıkaramıyor.

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Başvuran ödediği parayı faiziyle geri alacak: Kredi kartında yapılan kritik hata - Resim: 8

TAKSİLERDE ENTEGRE POS İÇİN SON TARİH: 16 KASIM 2026

Taksilerde "komisyon alırım" ya da "POS çekmiyor" devrini bitirecek Taksi Mali Cihazı uygulaması için takvim güncellendi. 13 Şubat 2026'da yayımlanan tebliğ ile taksimetreye entegre çalışan sistemin kullanılması zorunlu kılındı.

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Başvuran ödediği parayı faiziyle geri alacak: Kredi kartında yapılan kritik hata - Resim: 9

Taksimetredeki ücretin cihaza otomatik aktarılacağı ve fiş/e-Belge düzenleyeceği sistemde taksicilerin 15 gün içinde en az bir bankayla anlaşması şart koşuluyor. Mevcut taksiler için 1 Eylül 2026 olarak belirlenen son geçiş tarihi, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 16 Kasım 2026 tarihine kadar uzatıldı.

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Başvuran ödediği parayı faiziyle geri alacak: Kredi kartında yapılan kritik hata - Resim: 10

TÜKETİCİ KONFEDERASYONU: ‘ ÖDEDİĞİNİZ BEDELİ FAİZİYLE GERİ ALABİLİRSİNİZ’

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, kartlı ödemelerde hizmet bedeli kılıfıyla ek ücret alınmasının illegal olduğunu vurguladı. Ağaoğlu, "Bu farkı ödemek zorunda kalan tüketicilerimiz, fiş veya faturalarıyla birlikte Tüketici Hakem Heyetlerine başvurarak ödedikleri bedeli yasal faiziyle geri alabilirler" uyarısında bulundu.

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Başvuran ödediği parayı faiziyle geri alacak: Kredi kartında yapılan kritik hata - Resim: 11

TESK BAŞKANI PALANDÖKEN : ' 45 GÜNLÜK BLOKAJ ESNAFI ERİTİYOR'

Esnaf tarafının da yüksek maliyetler altında ezildiğini ifade eden TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, kartlı satışlarda paranın 40-45 gün sonra hesaba geçmesinin işletme sermayesini erittiğini belirtti.

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Başvuran ödediği parayı faiziyle geri alacak: Kredi kartında yapılan kritik hata - Resim: 12

Palandöken, "Hem esnafın hem de tüketicinin mağdur olmaması için bankaların komisyon oranlarını makul seviyelere çekmesi şart" açıklamasını yaptı.

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