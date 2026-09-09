Kaynak: Haber Merkezi

İstanbul'un Tuzla ilçesinde düğün konvoyundaki sürücüler tehlikeli anlara neden oldu.

İddiaya göre konvoydaki bazı araçlar, Tuzla bağlantı yolunda trafiği yavaşlatarak yolu kapattı. Ardından iki otomobil yol ortasında peş peşe drift yaptı.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Araçların drift yaptığı sırada lastiklerden yoğun duman çıkarken, diğer sürücüler de zor anlar yaşadı. Tehlikeli hareketler çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerin ardından polis ekiplerinin araçların plakalarını tespit etmek için çalışma başlattığı öğrenildi. Sürücüler hakkında gerekli işlemlerin yapılacağı belirtildi.