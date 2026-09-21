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Anasayfa Ekonomi Türkiye'nin 51 yıllık otobüs firması iflas eşiğinde: Mahkemeden yeni karar

Türkiye'nin 51 yıllık otobüs firması iflas eşiğinde: Mahkemeden yeni karar

Türkiye’nin köklü otobüs firmalarından Kale Seyahat ve bünyesindeki şirketler hakkında mahkemeden kritik bir karar çıktı. 1975'ten bu yana hizmet veren 51 yıllık dev firma ve grup şirketleri için 17 Eylül 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1 yıl kesin mühlet kararı verildi.

Kaynak: Haber Merkezi
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Türkiye'nin 51 yıllık otobüs firması iflas eşiğinde: Mahkemeden yeni karar - Resim: 1

1975 yılında Tamer Çınar ve ortakları tarafından kurulan, Trakya’dan Yunanistan ve Karadeniz’e kadar uzanan geniş sefer ağıyla Türkiye’nin en köklü karayolu taşıma şirketlerinden biri olan Kale Seyahat için yürütülen konkordato sürecinde kritik bir gelişme yaşandı.

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Türkiye'nin 51 yıllık otobüs firması iflas eşiğinde: Mahkemeden yeni karar - Resim: 2

Mahkeme, aralarında Kale Otobüs Seyahat A.Ş. ve Kale Express Seyahat Ltd. Şti.’nin de bulunduğu davacı şirketler ve şahıs hakkında komiser heyeti raporunu dikkate alarak 1 yıl kesin mühlet verilmesini kararlaştırdı.

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Türkiye'nin 51 yıllık otobüs firması iflas eşiğinde: Mahkemeden yeni karar - Resim: 3

Esas No: 2026/314 dosyası kapsamında verilen mahkeme kararının detayları şu şekildedir:

KESİN MÜHLET KABUL EDİLDİ

Mahkemenin 15/07/2026 tarihli duruşma zaptı uyarınca; ilgili şirketler ve Cemal Alirıza Çelebi yönünden kesin mühlet talebi kabul edilerek, 17/09/2026 tarihi saat 15:30'dan itibaren geçerli olmak üzere 1 yıl kesin mühlet tanındı.

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Türkiye'nin 51 yıllık otobüs firması iflas eşiğinde: Mahkemeden yeni karar - Resim: 4

KOMİSER HEYETİ GÖREVE DEVAM EDECEK

Geçici mühlet kararında yer alan tüm yasal kısıtlamaların, tedbirlerin ve komiserlerin görevlerinin aynen devam etmesine, geçici komiser heyetinin görevini sürdürmesine karar verildi.

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Türkiye'nin 51 yıllık otobüs firması iflas eşiğinde: Mahkemeden yeni karar - Resim: 5

KRİTİK DURUŞMA TARİHİ

Konkordatonun tasdikine ilişkin dava dosyasının duruşmasının 15/12/2026 günü saat 15:50'de yapılacağı İcra ve İflas Kanunu'nun 288/2 maddesi gereğince duyuruldu.

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Türkiye'nin 51 yıllık otobüs firması iflas eşiğinde: Mahkemeden yeni karar - Resim: 6

MÜHLET VERİLEN ŞİRKETLER VE ŞAHISLAR

Mahkemenin kararı doğrultusunda kesin mühlet hakkı kazanan grup bünyesindeki tüzel ve gerçek kişiler şunlardır:

Kale Otobüs Seyahat Anonim Şirketi (Çerkezköy Ticaret Sicil M. / 203-Saray)

Kale Express Seyahat Limited Şirketi (Tekirdağ Ticaret Sicil M. / 14153)

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Türkiye'nin 51 yıllık otobüs firması iflas eşiğinde: Mahkemeden yeni karar - Resim: 7

Çelebiler Turizm Otomotiv ve Üst Yapı Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. (Tekirdağ TSM / 14152)

Grandtur Turizm ve Organizasyon Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. (Tekirdağ TSM / 14154)

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Türkiye'nin 51 yıllık otobüs firması iflas eşiğinde: Mahkemeden yeni karar - Resim: 8

Bayraktar Saray Petrolcülük Sanayi Ticaret Limited Şirketi (Çerkezköy TSM / 1399-Saray)

Cemal Alirıza Çelebi

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Türkiye'nin 51 yıllık otobüs firması iflas eşiğinde: Mahkemeden yeni karar - Resim: 9

51 YILLIK GEÇMİŞ: VİZE VE SARAY’DAN YUNANİSTAN SEFERLERİNE

1975 yılında Vize, Saray ve Çerkezköy'den İstanbul'a yapılan seferlerle taşımacılık hayatına başlayan Kale Seyahat, özellikle 2012 yılı itibarıyla hızlı bir büyüme sürecine girdi.

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Türkiye'nin 51 yıllık otobüs firması iflas eşiğinde: Mahkemeden yeni karar - Resim: 10

Karadeniz bölgesinden Yunanistan'a kadar ulaşım ağını genişleten firma, 51 yıllık köklü geçmişiyle sektörün önde gelen markaları arasında yer alıyor.

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Türkiye'nin 51 yıllık otobüs firması iflas eşiğinde: Mahkemeden yeni karar - Resim: 11
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