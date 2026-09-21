1975 yılında Tamer Çınar ve ortakları tarafından kurulan, Trakya’dan Yunanistan ve Karadeniz’e kadar uzanan geniş sefer ağıyla Türkiye’nin en köklü karayolu taşıma şirketlerinden biri olan Kale Seyahat için yürütülen konkordato sürecinde kritik bir gelişme yaşandı.
Türkiye'nin 51 yıllık otobüs firması iflas eşiğinde: Mahkemeden yeni karar
Türkiye’nin köklü otobüs firmalarından Kale Seyahat ve bünyesindeki şirketler hakkında mahkemeden kritik bir karar çıktı. 1975'ten bu yana hizmet veren 51 yıllık dev firma ve grup şirketleri için 17 Eylül 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1 yıl kesin mühlet kararı verildi.Kaynak: Haber Merkezi
Mahkeme, aralarında Kale Otobüs Seyahat A.Ş. ve Kale Express Seyahat Ltd. Şti.’nin de bulunduğu davacı şirketler ve şahıs hakkında komiser heyeti raporunu dikkate alarak 1 yıl kesin mühlet verilmesini kararlaştırdı.
Esas No: 2026/314 dosyası kapsamında verilen mahkeme kararının detayları şu şekildedir:
KESİN MÜHLET KABUL EDİLDİ
Mahkemenin 15/07/2026 tarihli duruşma zaptı uyarınca; ilgili şirketler ve Cemal Alirıza Çelebi yönünden kesin mühlet talebi kabul edilerek, 17/09/2026 tarihi saat 15:30'dan itibaren geçerli olmak üzere 1 yıl kesin mühlet tanındı.
KOMİSER HEYETİ GÖREVE DEVAM EDECEK
Geçici mühlet kararında yer alan tüm yasal kısıtlamaların, tedbirlerin ve komiserlerin görevlerinin aynen devam etmesine, geçici komiser heyetinin görevini sürdürmesine karar verildi.
KRİTİK DURUŞMA TARİHİ
Konkordatonun tasdikine ilişkin dava dosyasının duruşmasının 15/12/2026 günü saat 15:50'de yapılacağı İcra ve İflas Kanunu'nun 288/2 maddesi gereğince duyuruldu.
MÜHLET VERİLEN ŞİRKETLER VE ŞAHISLAR
Mahkemenin kararı doğrultusunda kesin mühlet hakkı kazanan grup bünyesindeki tüzel ve gerçek kişiler şunlardır:
Kale Otobüs Seyahat Anonim Şirketi (Çerkezköy Ticaret Sicil M. / 203-Saray)
Kale Express Seyahat Limited Şirketi (Tekirdağ Ticaret Sicil M. / 14153)
Çelebiler Turizm Otomotiv ve Üst Yapı Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. (Tekirdağ TSM / 14152)
Grandtur Turizm ve Organizasyon Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. (Tekirdağ TSM / 14154)
Bayraktar Saray Petrolcülük Sanayi Ticaret Limited Şirketi (Çerkezköy TSM / 1399-Saray)
Cemal Alirıza Çelebi
51 YILLIK GEÇMİŞ: VİZE VE SARAY’DAN YUNANİSTAN SEFERLERİNE
1975 yılında Vize, Saray ve Çerkezköy'den İstanbul'a yapılan seferlerle taşımacılık hayatına başlayan Kale Seyahat, özellikle 2012 yılı itibarıyla hızlı bir büyüme sürecine girdi.
Karadeniz bölgesinden Yunanistan'a kadar ulaşım ağını genişleten firma, 51 yıllık köklü geçmişiyle sektörün önde gelen markaları arasında yer alıyor.