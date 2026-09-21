Türkiye'nin 51 yıllık otobüs firması iflas eşiğinde: Mahkemeden yeni karar

1975 yılında Tamer Çınar ve ortakları tarafından kurulan, Trakya’dan Yunanistan ve Karadeniz’e kadar uzanan geniş sefer ağıyla Türkiye’nin en köklü karayolu taşıma şirketlerinden biri olan Kale Seyahat için yürütülen konkordato sürecinde kritik bir gelişme yaşandı.