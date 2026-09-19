Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray'ı Papara Park'ta 4-0 mağlup ederek milli araya 3 puanla girdi. Bordo-mavililerin gollerini Mohamed Salah (3) ve Noah Saviolo kaydetti.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, yeni teknik direktör Thomas Reis'ten Mohamed Salah'a kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulundu.

Doğan'ın en sert sözleri ise maçın hakemine ve MHK yönetimine yönelik oldu.

'HOCAMIZ ÇOK GÜZEL BAŞLANGIÇ YAPTI'

Ertuğrul Doğan'ın Thomas Reis hakkındaki açıklamaları şu şekilde:

"Yeni bir hocamız var. Öncelikle dik duruşundan ötürü teşekkür ederim. Birçok kişi bu maça gelmekten çekindi aslında. Hocamız her söyleminde burada olmanın büyük bir şans olduğunu belirtti. Çok güzel başlangıç yaptı. Enerjisi çok pozitif. Bu enerjisi bize de, oyunculara da yansıyor. Trabzonumuza hoş geldin diyorum. Çok konuşma fırsatımız olmadı, bugün bir tek görüşebildik."

'NİYE KIRMIZI VERMİYORSUN!'

Hakem yönetimine tepki gösteren Doğan, MHK Başkanına da seslendi:

"Hafta arası hakemlerle ilgili bir yorum yapmıştım. Kelimeleri dikkatle seçmeye çalışıyorum. Büyük bir fedakarlık veren TFF başkanı var, her konuda Türk futbolunun gelişimi için her şeyi yapıyor. Yayın ihalesi toplantısında kulüplerin yanında durduğunu gösterdi.

Biz genç hakemlerimize saygı duyuyoruz. Arkadaşım, değerli kardeşim; 80. dakikada bir kırmızı kart pozisyonu var. 2 metre önünde adam ayağını kırmak için vuruyor. Resmen kırmaya vuruyor. Niye kırmızı vermiyorsun! Herkes pozisyonu çok net gördüğünü gördü. Niye vermiyorsun! Niye insanların kafasında bu şüpheyi bırakıyorsun.

Herkes emek veriyor, herkes işini yapıyor. Niye görmezden geliyorsun, görüyorsun ve vermiyorsun. Bana konuşma hakkı veriyorsun. Bu arkadaşları uyarıyorum. Hareketlerine dikkat etmeleri lazım. Bu kafayla bir yere gidemezler. Ben onların geleceği için de konuşuyorum. Böyle bir şey olmaz. Sahada gördüğünüzü verin arkadaşım. Öyle bir tekmeyi görmeyince ne oluyor, insanların saygısını kaybediyorsun, başka bir şey olmuyor."

'MHK BAŞKANINA SESLENİYORUM'

"MHK Başkanına sesleniyorum, kendisini defalarca istifaya davet ettik. Sayın TFF başkanı durmasından yana, bildiği bir şey vardır diyoruz. Konuyu öyle kapatıyorum. Lütfen hakemlerini karşısına alsın, bu arkadaşlara gözlük mü verecek veya gözlerinde bir sıkıntı mı var, Trabzonspor maçlarında bu arkadaşların gözlerine bir şey oluyor, bir şey oluyor. Böyle bir pozisyona kırmızı kart vermeyecek VAR olmasa. Bana da yapmasınlar, Galatasaray'a da yapmasınlar, başka takımlara da yapmasınlar. Yazıktır günahtır!"

'HEP BERABER ZİRVEYE YÜRÜRÜZ'

Trabzonspor'un kadro yapılanması ve hedefleriyle ilgili de konuşan Doğan şu ifadeleri kullandı:

"Biz bu kadroyu kurarken tek düşüncemiz taraftarımızı nasıl daha mutlu ederizdi. Eksiklerimiz vardır, devre arasında tamamlarız. Transfer dönemine kadar desteklesin taraftarımız. Elimizden geleni yaparız, hep beraber zirveye yürürüz."

'SALAH TRANSFER DEĞİL, ŞEHRİN VİZYONUNA BİR KATKI'

Başkan Doğan, derbiyi 3 gol ve 1 asistle tamamlayan Mohamed Salah'a ise ayrı bir parantez açtı:

"Salah bir dünya yıldızı! Dünya yıldızının dışında gerçekten karakteri yıldız. İnanılmaz bir karakteri var. Çok mütevazı birisi. Tek derdi şu an şehre alışmak. Biz gidemiyoruz, kendisi yaylalarda. Sağolsun şehri de tanıtıyor. Çok düzgün ve iyi bir insan. Çok genç kadromuz var, çok değerli gençler var. Bu oyuncuların gelişimi açısından Salah çok önemli bir rol model. Salah, transfer değil, şehrin vizyonuna bir katkı. Trabzonsporlu çocuklara bir mesajdır! Salah geldiği günden beri karşılığını veriyor, sağ olsun."