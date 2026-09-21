UEFA Uluslar A Ligi'nde cuma günü oynayacağı Fransa maçının hazırlıklarına bugün Riva'da başlayacak A Milli Takım'da sakatlık gelişmesi yaşanıyor.
ORKUN KÖKÇÜ SAKATLIĞI NEDENİYLE ANTRENMANDA YOK
Beşiktaş kaptanı Orkun Kökçü'nün ayak parmağındaki şiddetli ağrı nedeniyle idmana çıkamayacağı ve Fransa maçına da yetişmesinin zor gözüktüğü bildirildi.
TÜRKİYE-FRANSA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Türkiye-Fransa maçı 25 Eylül Cuma günü saat 21:45'te Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak. Dev karşılaşma ATV kanalında canlı yayınlanacak.