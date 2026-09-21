UEFA Uluslar A Ligi'nde cuma günü oynayacağı Fransa maçının hazırlıklarına bugün Riva'da başlayacak A Milli Takım'da sakatlık gelişmesi yaşanıyor.

A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı: 4 futbolcu ilk kez davet edildiA Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı: 4 futbolcu ilk kez davet edildiSpor

ORKUN KÖKÇÜ SAKATLIĞI NEDENİYLE ANTRENMANDA YOK

Beşiktaş kaptanı Orkun Kökçü'nün ayak parmağındaki şiddetli ağrı nedeniyle idmana çıkamayacağı ve Fransa maçına da yetişmesinin zor gözüktüğü bildirildi.

A Milli Takım'da can sıkan sakatlık gelişmesi: Fransa maçında oynaması zor - Resim : 2

TÜRKİYE-FRANSA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türkiye-Fransa maçı 25 Eylül Cuma günü saat 21:45'te Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak. Dev karşılaşma ATV kanalında canlı yayınlanacak.