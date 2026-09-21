Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (21 Eylül 2026)

Kapalıçarşı’da gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ise milyonlarca kişi tarafından merak ediliyor. Geçtiğimiz hafta pozitif kapatan gram altın, bu hafta yüzde 0.42’lik kayıp ile Kapalıçarşı’da saat 07.10’da satışa çıktı.