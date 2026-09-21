Yeni haftaya altın cephesi sabah saatlerinde düşüş eğrisiyle giriş yaptı. Ancak altın cephesinde FED’in şahin politikası ve petrol kaynaklı enflasyon baskısı düşüşleri tetiklerken merkez bankası alımlar ise destekliyor.
Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (21 Eylül 2026)
Altın piyasası yeni haftaya Fed’in şahin politikaları ve petrol kaynaklı enflasyon baskısının etkisiyle düşüşle başladı. Kapalıçarşı'da gram, çeyrek, yarım ve tam altında son durum ne?Süleyman Çay
Ons altın güne yüzde 0.45’lik bir kayıpla 4 bin 358 dolar seviyelerinde konumlandı. Ons altın geçtiğimiz haftayı pozitif seyirde kapatmıştı
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Gram altın cephesi de güne düşüş ile başladı. Serbest piyasada gram altın yüzde 0,40’lık düşüşle 6 bin 836 TL fiyatında satışa çıktı. Gram altında geçtiğimiz haftayı pozitif kapatmıştı.
Kapalıçarşı’da gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ise milyonlarca kişi tarafından merak ediliyor. Geçtiğimiz hafta pozitif kapatan gram altın, bu hafta yüzde 0.42’lik kayıp ile Kapalıçarşı’da saat 07.10’da satışa çıktı.
Peki Kapalıçarşı’da altın fiyatları son olarak nasıl? Piyasada son durum;
Gram Altın:
Alış Fiyatı: 6.759,81 TL
Satış Fiyatı: 6.833,21 TL
Düşük: 6.829,78 TL
Yüksek: 6.872,70 TL
Çeyrek Altın:
Alış Fiyatı: 11.074,00 TL
Satış Fiyatı: 11.148,00 TL
Düşük: 11.143,00 TL
Yüksek: 11.213,00 TL
Yarım Altın:
Alış Fiyatı: 22.148,00 TL
Satış Fiyatı: 22.290,00 TL
Düşük: 22.278,00 TL
Yüksek: 22.418,00 TL
Tam Altın:
Alış Fiyatı: 44.160,00 TL
Satış Fiyatı: 44.436,00 TL
Düşük: 44.414,00 TL
Yüksek: 44.693,00 TL
Gremse Altın:
Alış Fiyatı: 109.584,00 TL
Satış Fiyatı: 110.663,00 TL
Düşük: 110.608,00 TL
Yüksek: 111.303,00 TL
Has Altın:
Alış Fiyatı: 6.793,78 TL
Satış Fiyatı: 6.819,57 TL
Düşük: 6.816,15 TL
Yüksek: 6.858,98 TL
Dolar TL ise güne yine bir tarihi rekor kırarak giriş yaptı. Yüzde 0.14’lük artış ile dolar 48.79 TL seviyesinde işlem gördü.
Petrol ise güne yüzde 1.40’lık kayıpla 101 dolar seviyesinde işlem kaydetti.
NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi vermemektedir.