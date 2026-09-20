Kaynak: AA

Formula 1 tarihinin önemli pilotlarından Felipe Massa, unutulmaz zaferlere imza attığı TOSFED İstanbul Park'a yıllar sonra geri döndü.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının (TGA) ev sahipliğinde düzenlenen özel etkinliğe katılan Brezilyalı pilot, hayranlarıyla buluşurken İstanbul Park'ta yeniden direksiyon başına geçti.

Formula 1'de 2006, 2007 ve 2008 yıllarında İstanbul Park'ta üst üste üç kez zafere ulaşarak "İstanbul'un Kralı" ünvanını kazanan Massa, özel bir spor araçla pistte deneme sürüşü yaptı.

'TEKRAR PİSTTE OLDUĞUM İÇİN ÇOK MUTLUYUM'

Massa'nın açıklamaları şu şekilde:

"Bu kadar uzun sürenin ardından buraya gelmek güzel. Tekrar pistte olduğum için çok mutluyum. Dolayısıyla hem sponsorların hem organizatörlerin bu harika pisti tekrardan Formula 1 takvimine dahil etmelerinden dolayı çok mutluyum. Dün tekrar şehri ziyaret etme şansım oldu. İstanbul ile ilgili daha önceden bilmediğim birçok şeyi öğrendim."

'BİLETLER SATILMAYA BAŞLADIĞI AN HEMEN TÜKENECEK'

"Formula 1, zaten her yıl büyüyor. İstanbul'un ve Türkiye'nin tekrar Formula 1 takviminde olması çok iyi bir şey. Biletler satılmaya başladığı an hemen tükenecek. Umuyorum ben de geleceğim ve yarışı takip edeceğim. Bu güzel ve harika ülkede yarışlara ben de destek olacağım."

EN ÖZEL ZAFERİNİ AÇIKLADI

"Benim için 2006, 2007 ve 2008 yılındaki yarışlar unutulabilir değildi. Hepsi çok iyiydi. İstanbul Park'ın dünyadaki en iyi pistlerden biri olduğunu düşünüyorum. Bu pistte yarışmak çok büyük bir keyif. En özeli bence ilk galibiyetimdi. Çünkü ilklerin her zaman özel bir yanı vardır. 2006 yılında ilk defa İstanbul'da yarış kazandım. Bu benim için unutulmayacak bir andı."

YENİ PİLOTLARA İSTANBUL PARK UYARISI

"Yeni pilotlar burası için özel hazırlanmalılar. Buradaki pistte başarılı olmak için birçok farklı özellik gerekiyor. Burada nasıl bir arabayı süreceğinizi iyi planlamanız gerekiyor."

YENİ NESİL ARAÇLARI DEĞERLENDİRDİ

"Yeni nesil araçlar benim zamanımdakilerden daha farklı. Artık araçlar çok daha güçlü. Çok daha kompakt boyutlarda yarışabiliyor. Bu tür araçları kullanmak genelde keyifli oluyor."