Kaynak: İHA

Trabzonspor'un dünyaca ünlü futbolcusu Mohamed Salah'ın Trabzon'daki yayla gezisi, beklenmedik bir ilgiye sahne oldu.

Salah'ın Kurtdere Yaylası'nda bir taşın üzerinde otururken çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşmasının ardından bölgeye gelen ziyaretçilerin sayısı arttı. Futbolseverler, Mısırlı yıldızın oturduğu taşı bulup aynı noktada fotoğraf çektirmeye başladı.

Yoğun ilginin ardından bölgeye "Salah Yaylası" tabelası da asıldı. Salah'ın oturduğu taş ise kısa sürede ziyaretçilerin sıra bekleyerek fotoğraf çektirdiği bir noktaya dönüştü.

'BİR TAŞIN BÖYLE MEŞHUR OLACAĞINI HİÇ TAHMİN ETMEZDİM'

Kocaeli'nden memleketi Trabzon'a Galatasaray maçı için gelen Tuana Hatipoğlu "Galatasaray maçı için memleketime geldim. Ayrıca taş meşhur olmuş onu da görelim dedik. Burası benim büyüdüğüm, çocukluğumun geçtiği yayla. Bir anda herkesi burada görmek çok garip hissettirdi. Burası böyle kalabalık olmuyordu. Yayladaki bir taşın böyle meşhur olacağını hiç tahmin etmezdim. Salah'ın Türkiye'de bir takıma gelmesini de hiç hayal etmiyordum. Hem bizim hem de turizm açısından çok iyi oldu." dedi.

'SALAH'IN BİZİM YAYLAMIZA GELMESİ HAYAL GİBİ'

Gülsena Hatipoğlu ise "Salah'ın Trabzonspor'a gelmesi hayal gibi oldu. Bizim yaylamıza gelerek fotoğraf çektirmesi de hayal gibi. Biz zaten hayallerin takımıyız. Bunu da çok şükür gerçekleştirdik. İnşallah şampiyonlukla taçlandıracağız. Burayı ziyaret etmesinde ne yapsın? Çok güzel bir yer. Tek endişemiz; inşallah burada çöp olmaz. İnşallah burayı yok etmeyiz hatta daha fazla taçlandırırız. 4 büyüklerden gelen taraftarlar da oluyor. Onlar da bize içten içe hayranlar" diye konuştu.

FOTOĞRAF ÇEKTİRMEK İÇİN SIRA BEKLEDİLER

İstanbul'dan Trabzon'a derbi için gelen Bahtiyar Bekçi de "Daha önce Sümela Manastırı'na geliyorduk ama yukarıya çıkmamıştık. Salah burada fotoğraf çektirdikten sonra bu taş Salah taşı olarak lanse edildi. Bizde buraya gelmek istedik. Dereye girip ayaklarımızı serinlettik. Fotoğraf çektirmek için sıra bekledik. Gelen giden çok iyi oluyor. Özellikle turistler ilgi gösteriyor" diyerek Salah'ın paylaşımının ardından Kurtdere Yaylası'nı ziyaret ettiklerini söyledi.

'LIVERPOOL'DAN MAÇKA'NIN YAYLASINA GELDİ'

Salah'ın oturduğu taşta fotoğraf çektiren Bayram Bekçi, "Galatarasay maçı için gelmiştik. Galibiyetten sonra Salah'ın yaylasına uğrayalım dedik. İlk kez geldim çok güzel bir yer. Çok hoşumuza gitti. Liverpool'dan Maçka'nın yaylasına geldi. Aynı taşın üstünde oturuyoruz. Onunla gurur duyuyoruz. Onu izlemek çok keyifli. Çok kalabalık. Bu taş bundan sonra çok kalabalık olur" ifadelerini kullandı.