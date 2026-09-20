Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Amedspor deplasmanından 3-2'lik mağlubiyetle ayrılan Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

İlk yarıda ortaya koydukları futbolun Beşiktaş'a yakışmadığını söyleyen Italiano, ikinci devrede ise iyi bir reaksiyon gösterdiklerini belirtti.

İtalyan çalıştırıcı, sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Leandro Trossard'ın eksikliğini hissettiklerini de dile getirdi.

'BUGÜN SEVİYE ATLAYABİLİRDİK AMA OLMADI'

Vincenzo Italiano'nun açıklamaları şu şekilde:

"Lige yeni çıkmış bir takım. Böyle bir başlangıç yapmaları muazzam. Buraya gelen her takım zorlanacak. Maça kötü başladık, onlar da bunu çok iyi kullandı. Bugün seviye atlayabilirdik ama olmadı. Rakip gerçekten iyiydi, bizi zorladılar, burada herkesi zorlayabilirler. Maç aslında düellonun olduğu bir maçtı. Orta sahada olan maçtı. Gri pozisyonlar vardı. Bence penaltı vardı. Hakemi konuşmaya gerek yok, maça bakmalıyız. Biz ilk yarı kötüydük onlar da çok iyiydi. Bence bugün başrolde hakem yoktu."

'BİZE YAKIŞMAYAN BİR 45 DAKİKAYDI'

"Sezonu 27 Haziran'da açtık. Bugünkü 45 dakika bize yakışmayan bir 45 dakikaydı. Her zamanki oyunumuzu gösteremedik. Güzel reaksiyon gösterdiğimizi düşünüyorum. Yorgunluk da vardı. Avrupa'da oynadığımız zaman bu yorgunluklar olabiliyor. İlk yarı kötüydük. Hatalar yaptık, maça yaklaşımımız yanlış oldu. İkinci yarıda reaksiyon gösterdik, maçı çevirebilirdik de."

TROSSARD İÇİN DÖNÜŞ TARİHİ VERDİ

"Trossard büyük bir futbolcu, yokluğu hissediliyor. 3 hafta sonra bizimle beraber olacağını düşünüyorum. İlk yarıda onun kalitesinin getirdiği eksikliği hissettik. Umarım milli aradan sonra bizle olacak."