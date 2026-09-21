21 Eylül 2026 itibarıyla Kapalıçarşı serbest piyasasında altın fiyatlarında kayıplar derinleşti. Güne düşüş trendiyle başlayan altın, öğlen saatlerinde yükseliş direnci gösterse de akşama doğru düşüşe devam etti. Piyasanın açık olduğu verilere göre sarı metal, günün en düşük seviyelerine yakın noktalarda dengelenmeye çalışıyor.
Kapalıçarşı'da akşam altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın çeyrek altın kaç TL? (21 Eylül)
Kapalıçarşı’da altın piyasası 21 Eylül 2026 kapanışına doğru satıcılı bir seyir izledi. Güne düşüş trendiyle başlayan altın öğlen saatlerinde yükseliş direnci gösterse de akşama doğru düşüşe devam etti. Gram altın satış fiyatı yüzde 0,84 kayıpla 6.804,70 TL seviyesine geriledi.Hava Demir
Gram altından Ziynet altın türlerine kadar tüm kalemlerde kırmızının hakim olduğu Kapalıçarşı’da günlük değer kayıpları yüzde 0,57 ile yüzde 0,90 arasında değişti.
GRAM ALTIN
Alış 6.721,0800 TL
Satış 6.804,7000 TL
Düşüş: -yüzde 0,84 (-57,41 TL)
Gün içi en düşük: 6.804,26 TL
En yüksek: 6.872,70 TL
ÇEYREK ALTIN
Alış 11.010,0000 TL
Satış 11.131,0000 TL
Düşüş: -yüzde 0,57 (-64,00 TL)
Gün içi en düşük: 11.101,00 TL
En yüksek: 11.213,00 TL
YARIM ALTIN
Alış 22.096,0000 TL
Satış 22.255,0000 TL
Düşüş: -yüzde 0,58 (-129,00 TL)
Gün içi en düşük: 22.195,00 TL -
En yüksek: 22.418,00 TL
TAM ALTIN
Alış 43.907,0000 TL
Satış 44.251,0000 TL
Düşüş: -yüzde 0,84 (-373,00 TL)
Gün içi en düşük: 44.248,00 TL -
En yüksek: 44.693,00 TL
GREMSE ALTIN
Alış 108.956,0000 TL
Satış 110.134,0000 TL
Düşüş: -yüzde 0,90 (-997,00 TL)
Gün içi en düşük: 110.127,00 TL
En yüksek: 111.303,00 TL
HAS ALTIN
Alış 6.754,8500 TL
Satış 6.791,1200 TL
Düşüş: -yüzde 0,84 (-57,29 TL)
Gün içi en düşük: 6.790,68 TL
En yüksek: 6.858,98 TL
UYARI
Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir.