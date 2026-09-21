Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Kapalıçarşı'da akşam altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın çeyrek altın kaç TL? (21 Eylül)

Kapalıçarşı'da akşam altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın çeyrek altın kaç TL? (21 Eylül)

Kapalıçarşı’da altın piyasası 21 Eylül 2026 kapanışına doğru satıcılı bir seyir izledi. Güne düşüş trendiyle başlayan altın öğlen saatlerinde yükseliş direnci gösterse de akşama doğru düşüşe devam etti. Gram altın satış fiyatı yüzde 0,84 kayıpla 6.804,70 TL seviyesine geriledi.

Hava Demir Hava Demir
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Kapalıçarşı'da akşam altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın çeyrek altın kaç TL? (21 Eylül) - Resim: 1

21 Eylül 2026 itibarıyla Kapalıçarşı serbest piyasasında altın fiyatlarında kayıplar derinleşti. Güne düşüş trendiyle başlayan altın, öğlen saatlerinde yükseliş direnci gösterse de akşama doğru düşüşe devam etti. Piyasanın açık olduğu verilere göre sarı metal, günün en düşük seviyelerine yakın noktalarda dengelenmeye çalışıyor.

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Kapalıçarşı'da akşam altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın çeyrek altın kaç TL? (21 Eylül) - Resim: 2

Gram altından Ziynet altın türlerine kadar tüm kalemlerde kırmızının hakim olduğu Kapalıçarşı’da günlük değer kayıpları yüzde 0,57 ile yüzde 0,90 arasında değişti.

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Kapalıçarşı'da akşam altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın çeyrek altın kaç TL? (21 Eylül) - Resim: 3

GRAM ALTIN

Alış 6.721,0800 TL

Satış 6.804,7000 TL

Düşüş: -yüzde 0,84 (-57,41 TL)

Gün içi en düşük: 6.804,26 TL

En yüksek: 6.872,70 TL

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Kapalıçarşı'da akşam altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın çeyrek altın kaç TL? (21 Eylül) - Resim: 4

ÇEYREK ALTIN

Alış 11.010,0000 TL

Satış 11.131,0000 TL

Düşüş: -yüzde 0,57 (-64,00 TL)

Gün içi en düşük: 11.101,00 TL

En yüksek: 11.213,00 TL

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Kapalıçarşı'da akşam altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın çeyrek altın kaç TL? (21 Eylül) - Resim: 5

YARIM ALTIN

Alış 22.096,0000 TL

Satış 22.255,0000 TL

Düşüş: -yüzde 0,58 (-129,00 TL)

Gün içi en düşük: 22.195,00 TL -

En yüksek: 22.418,00 TL

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Kapalıçarşı'da akşam altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın çeyrek altın kaç TL? (21 Eylül) - Resim: 6

TAM ALTIN

Alış 43.907,0000 TL

Satış 44.251,0000 TL

Düşüş: -yüzde 0,84 (-373,00 TL)

Gün içi en düşük: 44.248,00 TL -

En yüksek: 44.693,00 TL

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Kapalıçarşı'da akşam altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın çeyrek altın kaç TL? (21 Eylül) - Resim: 7

GREMSE ALTIN

Alış 108.956,0000 TL

Satış 110.134,0000 TL

Düşüş: -yüzde 0,90 (-997,00 TL)

Gün içi en düşük: 110.127,00 TL

En yüksek: 111.303,00 TL

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Kapalıçarşı'da akşam altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın çeyrek altın kaç TL? (21 Eylül) - Resim: 8

HAS ALTIN

Alış 6.754,8500 TL

Satış 6.791,1200 TL

Düşüş: -yüzde 0,84 (-57,29 TL)

Gün içi en düşük: 6.790,68 TL

En yüksek: 6.858,98 TL

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Kapalıçarşı'da akşam altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın çeyrek altın kaç TL? (21 Eylül) - Resim: 9

UYARI

Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir.

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