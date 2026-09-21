Kapalıçarşı'da akşam altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın çeyrek altın kaç TL? (21 Eylül)

21 Eylül 2026 itibarıyla Kapalıçarşı serbest piyasasında altın fiyatlarında kayıplar derinleşti. Güne düşüş trendiyle başlayan altın, öğlen saatlerinde yükseliş direnci gösterse de akşama doğru düşüşe devam etti. Piyasanın açık olduğu verilere göre sarı metal, günün en düşük seviyelerine yakın noktalarda dengelenmeye çalışıyor.