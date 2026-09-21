Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Cemil Tugay AK Parti'ye geçecek: Canlı yayında açıkladı

Cemil Tugay AK Parti'ye geçecek: Canlı yayında açıkladı

CHP'den, Özgür Özel'in kuracağı partiye geçmek için istifa eden ancak YENİ Parti'ye katılmayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, nabız yoklamaya devam ediyor.

Aykut Metehan Aykut Metehan
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Cemil Tugay AK Parti'ye geçecek: Canlı yayında açıkladı - Resim: 1

Kamuoyunda uzunca süredir tartışılan Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçişi konusu, yeniden gün yüzüne çıktı. İzmir'de meydana gelecek tepkilerden çekindiği gerekçesiyle başkanlığını "bir süredir" bağımsız sürdüren Tugay'ın AK Parti'ye geçeceği söylendi.

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Cemil Tugay AK Parti'ye geçecek: Canlı yayında açıkladı - Resim: 2

Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, TV100 yayınında verdiği kulis bilgisiyle Tugay konusundaki tartışmalara son noktayı koydu.

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Cemil Tugay AK Parti'ye geçecek: Canlı yayında açıkladı - Resim: 3

Burhan, kesin bir dille "Aldığım bilgi" diyerek duyurdu.

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Cemil Tugay AK Parti'ye geçecek: Canlı yayında açıkladı - Resim: 4

Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçeceğini söyleyen Burhan, aynı zamanda Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın da AK Parti'ye transfer olacağını söyledi.

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Cemil Tugay AK Parti'ye geçecek: Canlı yayında açıkladı - Resim: 5

Sinan Burhan'ın açıklamaları şöyle:

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Cemil Tugay AK Parti'ye geçecek: Canlı yayında açıkladı - Resim: 6

"Efendim İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ile ilgili bugüne kadar çok konuştuk."

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Cemil Tugay AK Parti'ye geçecek: Canlı yayında açıkladı - Resim: 7

"Bir yıldır akşam sabah Cemil Tugay'ı konuşuyoruz. 'Cemil Tugay, AK Parti'ye mi geçecek, YENİ Parti'ye mi geçecek, CHP'de mi kalacak, bağımsız mı kalacak' konusu çok konuşuldu."

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Cemil Tugay AK Parti'ye geçecek: Canlı yayında açıkladı - Resim: 8

"Kimisi dedi ki 'CHP'ye tekrar dönecek', kimisi dedi ki 'YENİ Parti'ye geçecek', kimisi de 'Bağımsız kalacak' dedi."

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Cemil Tugay AK Parti'ye geçecek: Canlı yayında açıkladı - Resim: 9

"Benim almış olduğum bilgi, en kısa bir süre içerisinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Cemil Tugay AK Parti'ye geçecek."

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Cemil Tugay AK Parti'ye geçecek: Canlı yayında açıkladı - Resim: 10

"Beraberinde de daha önce ifade etmediğimiz yeni bir bilgi olarak Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın da AK Parti'ye geçeceği konuşuluyor."

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