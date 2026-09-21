Kamuoyunda uzunca süredir tartışılan Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçişi konusu, yeniden gün yüzüne çıktı. İzmir'de meydana gelecek tepkilerden çekindiği gerekçesiyle başkanlığını "bir süredir" bağımsız sürdüren Tugay'ın AK Parti'ye geçeceği söylendi.
Cemil Tugay AK Parti'ye geçecek: Canlı yayında açıkladı
CHP'den, Özgür Özel'in kuracağı partiye geçmek için istifa eden ancak YENİ Parti'ye katılmayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, nabız yoklamaya devam ediyor.Aykut Metehan
Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, TV100 yayınında verdiği kulis bilgisiyle Tugay konusundaki tartışmalara son noktayı koydu.
Burhan, kesin bir dille "Aldığım bilgi" diyerek duyurdu.
Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçeceğini söyleyen Burhan, aynı zamanda Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın da AK Parti'ye transfer olacağını söyledi.
Sinan Burhan'ın açıklamaları şöyle:
"Efendim İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ile ilgili bugüne kadar çok konuştuk."
"Bir yıldır akşam sabah Cemil Tugay'ı konuşuyoruz. 'Cemil Tugay, AK Parti'ye mi geçecek, YENİ Parti'ye mi geçecek, CHP'de mi kalacak, bağımsız mı kalacak' konusu çok konuşuldu."
"Kimisi dedi ki 'CHP'ye tekrar dönecek', kimisi dedi ki 'YENİ Parti'ye geçecek', kimisi de 'Bağımsız kalacak' dedi."
"Benim almış olduğum bilgi, en kısa bir süre içerisinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Cemil Tugay AK Parti'ye geçecek."
"Beraberinde de daha önce ifade etmediğimiz yeni bir bilgi olarak Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın da AK Parti'ye geçeceği konuşuluyor."