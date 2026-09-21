Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Meteoroloji uyardı: 27 ilde gök gürültülü sağanak yağış geliyor (21 Eylül 2026)

Meteoroloji uyardı: 27 ilde gök gürültülü sağanak yağış geliyor (21 Eylül 2026)

Meteoroloji'nin 21 Eylül raporuna göre sabah Marmara, Karadeniz ve Hatay’da başlayan yerel sağanaklar, öğle saatlerinde Karadeniz, Akdeniz ve Doğu Anadolu’ya yayılıyor. Akşam ve gece saatlerinde Doğu Karadeniz ile Erzurum-Kars hattına çekilen yağışlara, gece Güneydoğu’da toz taşınımı eşlik edecek.

Gül Devrim Koyun Gül Devrim Koyun
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Meteoroloji uyardı: 27 ilde gök gürültülü sağanak yağış geliyor (21 Eylül 2026) - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz’in Toroslar Mevkii, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz (Giresun’un kıyı kesimleri dışında), Kocaeli, Burdur, Isparta, Adana, Osmaniye, Erzincan, Erzurum, Ardahan, Kars çevreleri ile Hatay’ın kıyı, Antalya, Mersin, Samsun, Ordu ve Giresun’un iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı bekleniyor.

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Meteoroloji uyardı: 27 ilde gök gürültülü sağanak yağış geliyor (21 Eylül 2026) - Resim: 2

HAVA SICAKLIĞI

Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji uyardı: 27 ilde gök gürültülü sağanak yağış geliyor (21 Eylül 2026) - Resim: 3

RÜZGAR

Rüzgarın, genellikle kuzey, güney ve doğu kesimlerde güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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Meteoroloji uyardı: 27 ilde gök gürültülü sağanak yağış geliyor (21 Eylül 2026) - Resim: 4

TOZ TAŞINIMI UYARISI

Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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Meteoroloji uyardı: 27 ilde gök gürültülü sağanak yağış geliyor (21 Eylül 2026) - Resim: 5

(06:00-12.00)

Pazartesi sabah saatlerinde Marmara’nın doğusu (Kocaeli çevresi), Orta Karadeniz (Samsun-Tokat civarı) ve Hatay çevrelerinde yerel gök gürültülü sağanak yağışlar beklenirken, ülkenin kalan büyük bölümünde parçalı bulutlu bir gökyüzü hakim olacak.

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Meteoroloji uyardı: 27 ilde gök gürültülü sağanak yağış geliyor (21 Eylül 2026) - Resim: 6

(12:00-18:00)

Yağışlı hava etki alanını genişletecek. Batı Karadeniz'in iç kesimlerinden Orta ve Doğu Karadeniz’e, Doğu Anadolu'nun kuzeyinden Akdeniz’in iç ve yüksek kesimlerine (Antalya, Burdur, Mersin, Osmaniye çevreleri) kadar geniş bir hatta gök gürültülü sağanak yağışların etkisini artıracağı tahmin ediliyor.

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Meteoroloji uyardı: 27 ilde gök gürültülü sağanak yağış geliyor (21 Eylül 2026) - Resim: 7

(18:00-24:00)

Yağışlar batı ve iç bölgelerde etkisini kaybederken; Doğu Karadeniz (Gümüşhane, Trabzon, Rize, Artvin), Doğu Anadolu'nun kuzeyi (Erzurum, Ardahan, Kars) ve Antalya'nın batı çevreleri ile Osmaniye tarafında yerel olarak devam edecek.

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Meteoroloji uyardı: 27 ilde gök gürültülü sağanak yağış geliyor (21 Eylül 2026) - Resim: 8

(00:00-06:00)

Yağışların yalnızca Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda sınırlı kalacağı öngörülüyor. Aynı saatlerde Güneydoğu Anadolu Bölgesi genelinde (Diyarbakır, Mardin, Batman, Şanlıurfa çevreleri) ise toz taşınımı bekleniyor. Yetkililer, ani yağışlar nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara ve Güneydoğu'da görülecek toz taşınımına karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

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Meteoroloji uyardı: 27 ilde gök gürültülü sağanak yağış geliyor (21 Eylül 2026) - Resim: 9

21 Eylül Pazartesi bölgelere göre hava durumu şu şekilde;

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Meteoroloji uyardı: 27 ilde gök gürültülü sağanak yağış geliyor (21 Eylül 2026) - Resim: 10

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Kocaeli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji uyardı: 27 ilde gök gürültülü sağanak yağış geliyor (21 Eylül 2026) - Resim: 11

BURSA °C, 27°C
Parçalı bulutlu

ÇANAKKALE °C, 30°C
Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 30°C
Parçalı bulutlu

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Meteoroloji uyardı: 27 ilde gök gürültülü sağanak yağış geliyor (21 Eylül 2026) - Resim: 12

EGE

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 32°C
Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 30°C
Parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 31°C
Parçalı bulutlu

UŞAK °C, 27°C
Parçalı bulutlu

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Meteoroloji uyardı: 27 ilde gök gürültülü sağanak yağış geliyor (21 Eylül 2026) - Resim: 13

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Toroslar mevkii, Burdur, Isparta, Adana, Osmaniye çevreleri ile Antalya ve Mersin'in iç, Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji uyardı: 27 ilde gök gürültülü sağanak yağış geliyor (21 Eylül 2026) - Resim: 14

ADANA °C, 33°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteoroloji uyardı: 27 ilde gök gürültülü sağanak yağış geliyor (21 Eylül 2026) - Resim: 15

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 27°C
Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 26°C
Parçalı bulutlu

KONYA °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu

NEVŞEHİR °C, 26°C
Parçalı bulutlu

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Meteoroloji uyardı: 27 ilde gök gürültülü sağanak yağış geliyor (21 Eylül 2026) - Resim: 16

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji uyardı: 27 ilde gök gürültülü sağanak yağış geliyor (21 Eylül 2026) - Resim: 17

BOLU °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 25°C
Parçalı çok bulutlu

SİNOP °C, 26°C
Parçalı çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 23°C
Parçalı çok bulutlu

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Meteoroloji uyardı: 27 ilde gök gürültülü sağanak yağış geliyor (21 Eylül 2026) - Resim: 18

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz (Giresun'un kıyı kesimleri dışında) ile Samsun, Ordu ve Giresun’un iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji uyardı: 27 ilde gök gürültülü sağanak yağış geliyor (21 Eylül 2026) - Resim: 19

AMASYA °C, 28°C
Parçalı bulutlu

RİZE °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteoroloji uyardı: 27 ilde gök gürültülü sağanak yağış geliyor (21 Eylül 2026) - Resim: 20

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Erzurum, Kars, Erzincan ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji uyardı: 27 ilde gök gürültülü sağanak yağış geliyor (21 Eylül 2026) - Resim: 21

ERZURUM °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

KARS °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

MALATYA °C, 30°C
Parçalı bulutlu

VAN °C, 25°C
Parçalı bulutlu

21 29
Meteoroloji uyardı: 27 ilde gök gürültülü sağanak yağış geliyor (21 Eylül 2026) - Resim: 22

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda toz taşınımı bekleniyor.

22 29
Meteoroloji uyardı: 27 ilde gök gürültülü sağanak yağış geliyor (21 Eylül 2026) - Resim: 23

DİYARBAKIR °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji uyardı: 27 ilde gök gürültülü sağanak yağış geliyor (21 Eylül 2026) - Resim: 24

DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.

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Meteoroloji uyardı: 27 ilde gök gürültülü sağanak yağış geliyor (21 Eylül 2026) - Resim: 25

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

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Meteoroloji uyardı: 27 ilde gök gürültülü sağanak yağış geliyor (21 Eylül 2026) - Resim: 26

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren kuzeyi güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,0 m, Görüş: İyi.

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Meteoroloji uyardı: 27 ilde gök gürültülü sağanak yağış geliyor (21 Eylül 2026) - Resim: 27

EGE

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyi 3 ila 5; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyi yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.

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Meteoroloji uyardı: 27 ilde gök gürültülü sağanak yağış geliyor (21 Eylül 2026) - Resim: 28

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.

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Meteoroloji uyardı: 27 ilde gök gürültülü sağanak yağış geliyor (21 Eylül 2026) - Resim: 29

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan, akşam saatlerine kadar kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga; 0,25 ila 0,50 m, yer yer 0,75 m, Görüş: İyi.

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