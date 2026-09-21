Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz’in Toroslar Mevkii, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz (Giresun’un kıyı kesimleri dışında), Kocaeli, Burdur, Isparta, Adana, Osmaniye, Erzincan, Erzurum, Ardahan, Kars çevreleri ile Hatay’ın kıyı, Antalya, Mersin, Samsun, Ordu ve Giresun’un iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı bekleniyor.
Meteoroloji uyardı: 27 ilde gök gürültülü sağanak yağış geliyor (21 Eylül 2026)
Meteoroloji'nin 21 Eylül raporuna göre sabah Marmara, Karadeniz ve Hatay’da başlayan yerel sağanaklar, öğle saatlerinde Karadeniz, Akdeniz ve Doğu Anadolu’ya yayılıyor. Akşam ve gece saatlerinde Doğu Karadeniz ile Erzurum-Kars hattına çekilen yağışlara, gece Güneydoğu’da toz taşınımı eşlik edecek.Gül Devrim Koyun
HAVA SICAKLIĞI
Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Rüzgarın, genellikle kuzey, güney ve doğu kesimlerde güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
TOZ TAŞINIMI UYARISI
Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
(06:00-12.00)
Pazartesi sabah saatlerinde Marmara’nın doğusu (Kocaeli çevresi), Orta Karadeniz (Samsun-Tokat civarı) ve Hatay çevrelerinde yerel gök gürültülü sağanak yağışlar beklenirken, ülkenin kalan büyük bölümünde parçalı bulutlu bir gökyüzü hakim olacak.
(12:00-18:00)
Yağışlı hava etki alanını genişletecek. Batı Karadeniz'in iç kesimlerinden Orta ve Doğu Karadeniz’e, Doğu Anadolu'nun kuzeyinden Akdeniz’in iç ve yüksek kesimlerine (Antalya, Burdur, Mersin, Osmaniye çevreleri) kadar geniş bir hatta gök gürültülü sağanak yağışların etkisini artıracağı tahmin ediliyor.
(18:00-24:00)
Yağışlar batı ve iç bölgelerde etkisini kaybederken; Doğu Karadeniz (Gümüşhane, Trabzon, Rize, Artvin), Doğu Anadolu'nun kuzeyi (Erzurum, Ardahan, Kars) ve Antalya'nın batı çevreleri ile Osmaniye tarafında yerel olarak devam edecek.
(00:00-06:00)
Yağışların yalnızca Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda sınırlı kalacağı öngörülüyor. Aynı saatlerde Güneydoğu Anadolu Bölgesi genelinde (Diyarbakır, Mardin, Batman, Şanlıurfa çevreleri) ise toz taşınımı bekleniyor. Yetkililer, ani yağışlar nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara ve Güneydoğu'da görülecek toz taşınımına karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulundu.
21 Eylül Pazartesi bölgelere göre hava durumu şu şekilde;
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Kocaeli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 27°C
Parçalı bulutlu
ÇANAKKALE °C, 30°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 30°C
Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ °C, 32°C
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 30°C
Parçalı bulutlu
MUĞLA °C, 31°C
Parçalı bulutlu
UŞAK °C, 27°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Toroslar mevkii, Burdur, Isparta, Adana, Osmaniye çevreleri ile Antalya ve Mersin'in iç, Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 33°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 27°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 26°C
Parçalı bulutlu
KONYA °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu
NEVŞEHİR °C, 26°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 25°C
Parçalı çok bulutlu
SİNOP °C, 26°C
Parçalı çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 23°C
Parçalı çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz (Giresun'un kıyı kesimleri dışında) ile Samsun, Ordu ve Giresun’un iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 28°C
Parçalı bulutlu
RİZE °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Erzurum, Kars, Erzincan ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
KARS °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
MALATYA °C, 30°C
Parçalı bulutlu
VAN °C, 25°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda toz taşınımı bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
MARDİN °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren kuzeyi güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,0 m, Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyi 3 ila 5; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyi yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan, akşam saatlerine kadar kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga; 0,25 ila 0,50 m, yer yer 0,75 m, Görüş: İyi.