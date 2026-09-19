Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Başakşehir, sahasında Gençlerbirliği'ni 4-0 mağlup ederek geçtiğimiz hafta aldığı 5-0'lık Amed Sportif Faaliyetler yenilgisinin ardından güçlü bir reaksiyon gösterdi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan teknik direktör Nuri Şahin, takımının oyunundan memnun olduğunu dile getirdi.

Şahin ayrıca Eldor Shomurodov'un performansı, Başkan Göksel Gümüşdağ'ın kendisine verdiği destek ve Başakşehir'deki hedefleri hakkında açıklamalarda bulundu.

'BİZİM ADIMIZA REAKSİYON GÜNÜYDÜ'

Nuri Şahin şunları söyledi:

"Önemli bir galibiyet, iyi bir oyun. Skor olarak da iyi bir skor, güzel goller. Geçen hafta bize, kulübümüze, takımımıza yakışmayan bir oyun vardı. Hak edilmiş bir mağlubiyet vardı. Bugün bizim adımıza reaksiyon günüydü. Bu reaksiyonu verdiğimiz için çok mutluyum. Araya az da olsa moralli giriyoruz."

'OYUN SİZİ KORUR'

"Çok değerli bir büyüğüm bana teknik direktör olduğumda, ‘Oyun sizi korur, oyuna odaklan’ demişti. Ben de bu mesleğe başladığımdan itibaren hep oyuna önem verdim. Kötü oynayıp maç kazanabilirsiniz ama uzun vadede oyunun bir takımı koruyacağını düşünüyorum. Bugün ilk defa 90 dakikaya yakın iyi oynadığımızı söyleyebilirim. Bu da otomatikman skora yansıyor."

SHOMURODOV'A ÖVGÜ: 'ÖRNEK BİR PROFESYONEL'

"Eldor enteresan bir karakter. Üstüne giden bir karakter. Biz ne kadar dinlendirmeye çalışsak da o hayatı boyunca öyle olmuş, hep başarıyı öyle elde etmiş. Onun adına çok mutluyum. Bizim için çok önemli hem saha içinde hem saha dışında örnek bir profesyonel."

'BAŞKAN BİR AN OLSUN GERİ ADIM ATMADI'

"Başkanımız bir an olsun bir adım geri atmadı benden, bizden. Biz de onun karşılığını verdiğimizi düşünüyorum. Bu sene de vermeye çalışacağız. Hepimiz hayal kırıklığı yaşadık. Geçen hafta belki başkanla beraber en çok üzülen insan benim. Başkanımız, kulübümüz, herkes şunu biliyor; biz çok çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz."

'ANA HEDEFİMİZ BAŞAKŞEHİR'İ YENİDEN O YARIŞA SOKMAK'

Başakşehir'deki geleceği ve hedefleriyle ilgili de konuşan Şahin, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ben Başakşehir'de olmaktan dolayı çok mutluyum. Burayı çok seviyorum, çok benimsedim. Gerçekten müthiş bir kulüpte çalışıyorum. Beraber bu zor günleri de geçireceğiz. Yılın sonuna Başakşehir'i yine hak ettiği yere getireceğimizden eminim ve ne kadar, kaç sene olur bilmiyorum ama hepimizin ana hedefi Başakşehir'i yeniden o yarışa sokmak."