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8 Haziran 2026 Pazartesi gününe dair gelişen önemli olayları sizin için derledik. Dünya haberlerinden siyasetteki gelişmelere, gündemden spor ve ekonomiye, özel haber ve köşe yazılarımızdan sosyal medyada öne çıkanlara kadar A'dan Z'ye güncel gelişmeler ile karşınızdayız. İşte bugün gündeme dair bilmeniz gereken önemli başlıklar...

GÜNDEM – YENİÇAĞ

ÖZGÜR ÖZEL: SALI GÜNÜ GRUP TOPLANTISINDA BEN KONUŞACAĞIM

Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nun salı günü yapacağını söylediği grup toplantısını kendisinin yapacağını açıkladı. Kılıçdaroğlu için "Alternatif bir toplantı için 46 vekile ihtiyaçları var" dedi.

AK PARTİLİ BELEDİYE BAŞKANI RÜŞVETTEN HAPİS CEZASI ALDI

AK Partili Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cönger'e yargılandığı rüşvet davasından 5 yıl hapis cezası verildi.

MHP'DE BİR İL TEŞKİLATI DAHA FESHEDİLDİ

MHP'de, İstanbul'un da aralarında bulunduğu 14 il teşkilatının ardından Konya İl Teşkilatı da feshedildi. Kararı duyuran MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Konya İl Başkanlığı görevine Sedat Göncü'nün atandığını açıkladı.

AK PARTİLİ METİN KÜLÜNK: ERDOĞAN SOSYOLOJİSİ ERİYOR. ERDOĞAN'IN ETRAFINDA LONDRA-TEL AVİV HATTINDAKİ AKIL VAR

AK Partili Metin Külünk, ilginç açıklamalarda bulunarak, iktidar partisi içinde Londra-Tel Aviv hattından beslenen bir grubun Erdoğan'ın yenilgisine zemini hazırladığını iddia etti. Külünk "Erdoğan sosyolojisi eriyor" tezini, "İş artık erimenin de ötesine geçti" diyerek daha ileri taşıdı.

CHP GRUBU KILIÇDAROĞLU’NUN GRUP TOPLANTISI TALEBİNİ REDDETTİ!

CHP’de “mutlak butlan” kararının ardından grup toplantısı krizi yaşanıyor. Kemal Kılıçdaroğlu’nun TBMM’de grup toplantısı yapma girişimi, başvurunun usule uygun olmadığı gerekçesiyle CHP Grup Yönetimi tarafından reddedildi.

YENİÇAĞ KÖŞE YAZISI –

SELÇUK GEÇER: FED BİZE 50 MİLYAR DOLAR VERECEKMİŞ: VAY BE YAŞADIK O ZAMAN

Bizim piyasaların en sevdiği şey; kulis arkası dedikodularla coşup, fısıltı gazetesiyle pozisyon almak...

DÜNYA – YENİÇAĞ

MOSSAD'IN KÜRT PLANI ERDOĞAN'A SIZDIRILDI: İSRAİL BASININDAN ÇARPICI İDDİA

İsrail basınından Jerusalem Post’un haberine göre MOSSAD’ın İran’da Kürt güçleri kullanma planını ABD Başkan Yardımcısı JD Vance Erdoğan’a sızdırdı. Durumu öğrenen Erdoğan, Trump’a ulaştı ve operasyon durduruldu.

KIBRIS'TA UÇAK TRAFİĞİ KRİZİ: RUMLAR 'MÜDAHALE' DEDİ, KKTC'DEN 'SİYASİ KURGU' YANITI GELDİ

Rum kesimi, Yunan, Fransız ve Hollandalı heyetleri taşıyan uçakların iletişimine müdahale edildiğini öne sürerek konuyu Avrupa Birliği gündemine taşımaya hazırlanıyor. KKTC Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası ise iddiaları reddederek açıklamaların siyasi amaç taşıdığını savundu.

İRAN'IN İSRAİL'E OPERASYONLARI DURDURULDU

İran'dan fırlatılan füzeler nedeniyle İsrail'in orta ve güney kesimindeki birçok kentte sirenlerin çaldığı bildirildi. İran Silahlı Kuvvetlerinin savaşı yürüten birimi Hatemu'l Enbiya Karargahı2nın geçtiği bilgiye göre operasyonlar durduruldu.

AVRUPA BİRLİĞİ DUYURDU: TÜRKLERE 5 YILLIK SCHENGEN VİZESİ GELİYOR, KİMLER ALABİLECEK?

Schengen Vizesi'ne başvurularda ret oranlarıyla gündemden düşmeyen Türkiye'ye Avrupa Birliği'nden müjdeli bir haber geldi. 5 yıllık vize geliyor.

EKONOMİ – YENİÇAĞ

LAHMACUN BİLE ENFLASYONU SOLLADI: İŞTE EN PAHALI VE EN UCUZ İLLER…

Türkiye genelinde lahmacun fiyatları Mayıs ayında enflasyonu aşarak ortalama 152 liraya yükseldi. Yeni yayımlanan Lahmacun Endeksi'ne göre Adana 321 lirayla en pahalı il olarak zirveye yerleşirken, sebze fiyatlarındaki düşüş sayesinde evde lahmacun yapmanın maliyeti ise geriledi.

İFLASTAN ALDIĞI ŞİRKETLE MİLYARDER OLDU: FİLMLERİ ARATMAYAN AKILALMAZ BAŞARI HİKAYESİ

ABD’de finansal kriz döneminde batarak iflas bayrağını çeken biyometrik kimlik doğrulama şirketi Clear’ı sadece 6 milyon dolara satın alan Caryn Seidman Becker, 7,6 milyar dolarlık teknoloji devine dönüştürdü. Dünya, milyarder olan kadının filmleri aratmayan akılalmaz başarı hikayesini konuşuyor.

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? GRAM ALTIN, ÇEYREK ALTIN KAÇ TL OLDU?

Küresel piyasalarda Orta Doğu'da tırmanan sıcak gerilimler ve ABD'den gelen kritik ekonomik veriler, haftanın ilk işlem gününde altın piyasasını darmadağın etti. Yatırımcıların güvenli liman arayışı sürerken, ons altın tarafında yaşanan sert geri çekilme iç piyasadaki fiyatları doğrudan sarstı.

YENİ ŞAFAK BU SEFER MEHMET ŞİMŞEK'E YOL GÖSTERDİ

İktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak gazetesi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile ekonomi yönetimini bir kez daha manşetinden hedef aldı. Ancak bu sefer Yeni Şafak, Şimşek'e yol gösterdi.

SPOR - YENİÇAĞ

AZİZ YILDIRIM’A YILDIZ FUTBOLCUDAN SÜRPRİZ TELEFON: SEÇİMİ KAZANIR KAZANMAZ...

Aziz Yıldırım, Hakan Safi'yle girdiği başkanlık yarışını tarihi farkla kazanarak Fenerbahçe'nin 35. başkanı oldu. Yıldırım'ı tebrik edenler arasında ise yıldız bir futbolcu da vardı. İşte detaylar...