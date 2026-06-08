Ocak 2026’da yapılan yüzde 12,19’luk maaş artışının yüksek enflasyon karşısında erimesiyle birlikte, milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin gözü kulağı temmuz ayında yapılacak güncellemeye çevrildi. SGK Başuzmanı İsa Karakaş, Türkiye gazetesindeki köşe yazısında Ankara kulislerindeki son durumu, kesinleşen rakamları ve en düşük emekli maaşına dair çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
SGK uzmanı İsa Karakaş emekli maaş zammı için net rakam verdi
SGK uzmanı İsa Karakaş, milyonlarca emekliyi ilgilendiren temmuz maaş zammı, Ankara kulislerindeki son durumu ve en düşük emekli maaşına dair çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.Derleyen: Gülsüm Hülya Sundu
TÜİK tarafından 5 Haziran 2026 Cuma günü açıklanan mayıs ayı enflasyon verileriyle birlikte, emeklilerin yasal olarak hak ettiği kümülatif artış oranı büyük ölçüde ortaya çıktı.
İlk 4 Aylık Kümülatif Artış (Ocak-Nisan): yüzde 14,64 olurken, yüzde 1,71 mayıs ayı enflasyonu eklenmesiyle 5 ayda yüzde 16,60 zam netleşti.
Uzman isim, yüzde 16,60'lık bu oranın tüm SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yasa gereği kesinleşmiş bir hak olduğunu ve geri dönüşü olmadığını vurguladı.
Gözler şimdi haziran ayı enflasyon verisine kilitlenmiş durumda. Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi’ndeki beklentilere göre, haziran ayı enflasyonunun yüzde 1,52 civarında gelmesi öngörülüyor.
Bu tahmine göre temmuz ayında emekli maaşlarına yansıyacak 6 aylık kümülatif artışın yüzde 18,37 seviyesine çıkması bekleniyor.
Küresel riskleri ve ekonomik dengeleri analiz eden Karakaş, ortaya çıkacak net zam oranının yüzde 17,5’ten az, yüzde 19’dan ise fazla olamayacağını belirterek ortalama yüzde 18’lik bir güncellemenin kaçınılmaz olduğunu ifade etti.
Emeklilerin en çok merak ettiği konuların başında ise "en düşük emekli maaşı" (taban aylık) uygulaması geliyor. Hükümetin bu desteği sadece "muhtaçlık kriterine" göre daraltma ihtimali, milyonlarca emekliyi mevcut sınırda sabitleme riski taşıyor.
Karakaş, eğer 7 yıldır devam eden mevcut sistem aynen sürdürülürse, halihazırda 20.000 TL olan en düşük emekli aylığının temmuz ayında 23.600 TL seviyelerine yükselmesinin kuvvetle muhtemel olduğunu belirtti.
Açlık sınırı altında yaşam mücadelesi veren emeklilerin en büyük beklentisi olan ilave iyileştirmelere dair Ankara'dan gelen haberler ise pek iç açıcı değil.
Karakaş, kulislerden sızan bilgileri şu çarpıcı sözlerle özetledi:
"Yıllardır 'sabır taşı' gibi dayanan emeklilerimiz için seyyanen zam ya da refah payı bu temmuzda gelecek mi? Ankara kulislerinden sızan haberler maalesef olumsuz. Savaşın getirdiği mali yük ve bütçe gerekçeleriyle, yasal zorunlu zam dışında ilave bir iyileştirme ufukta görünmüyor. Seyyanen zammın 's'si bile şu anda Ankara’da telaffuz edilmiyor. Emekliye yine 'sabret' deniyor."