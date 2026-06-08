SGK uzmanı İsa Karakaş emekli maaş zammı için net rakam verdi

"Yıllardır 'sabır taşı' gibi dayanan emeklilerimiz için seyyanen zam ya da refah payı bu temmuzda gelecek mi? Ankara kulislerinden sızan haberler maalesef olumsuz. Savaşın getirdiği mali yük ve bütçe gerekçeleriyle, yasal zorunlu zam dışında ilave bir iyileştirme ufukta görünmüyor. Seyyanen zammın 's'si bile şu anda Ankara’da telaffuz edilmiyor. Emekliye yine 'sabret' deniyor."