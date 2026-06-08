Kırıkkale'de "rüşvet" soruşturmasından yargılanan AK Partili Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cönger, 5 yıl 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen "rüşvet" davada karar çıktı. Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cönger ile müteahhit Mustafa Y.'nin tutuksuz yargılandığı duruşmada mahkeme heyeti, sanıklar hakkındaki hükmünü açıkladı.
5 YIL 2 AY HAPİS CEZASI
Mahkeme heyeti, AK Partili Ekmel Cönger'i "rüşvet alma" suçundan 5 yıl 2 ay 15 gün hapis cezasına Mustafa Y. ise "rüşvet verme" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.
Heyet, sanıklar hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 53/5. maddesinin uygulanmasına da karar verdi.