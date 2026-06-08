Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Meteoroloji il il açıkladı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor

Meteoroloji il il açıkladı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün bugünkü hava durumu raporu yayımlandı. Sıcaklıklar mevsim normallerinde seyrederken, yurdun dört bir yanındaki birçok bölge ve il için sürpriz sağanak uyarısı geldi.

Gülsüm Hülya Sundu Derleyen: Gülsüm Hülya Sundu
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Meteoroloji il il açıkladı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), güncel hava durumu tahminlerini kamuoyuyla paylaştı. Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hakim olurken, yurdun dört bir yanındaki birçok bölge ve il için sağanak yağış uyarısı geldi.

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Meteoroloji il il açıkladı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 2

Meteoroloji'nin paylaştığı verilere göre yağışlı hava dalgası yurdun farklı kesimlerinde kendini gösterecek. Marmara'da Trakya kesimi, Akdeniz'de ise Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii yağış alacak bölgeler arasında yer alıyor. Karadeniz Bölgesi'nde Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri için yağış tahmini yapılırken, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Muş çevreleri ile Van ve Bitlis’in kuzey ilçelerinde de gök gürültülü sağanak geçişleri yaşanacak.

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Meteoroloji il il açıkladı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 3

İl bazında yapılan uyarılarda ise Afyonkarahisar, Denizli, Konya, Karaman ve Çankırı çevreleri dikkat çekiyor. Başkent Ankara'da ise yağışların özellikle kentin kuzey ve doğu kesimlerinde yerel olarak etkisini göstermesi öngörülüyor.

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Meteoroloji il il açıkladı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 4

Meteoroloji'nin raporunda sıcaklık ve rüzgar durumuna ilişkin detaylara da yer verildi. Yurt genelinde hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik yaşanması beklenmezken, değerlerin mevcut seyrini koruyacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra ise orta kuvvette eseceği belirtildi.

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Meteoroloji il il açıkladı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 5

Bölgelere göre hava durumu şu şekilde;

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, Trakya kesiminin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 30°C
Parçalı ve az çok bulutlu

EDİRNE °C, 33°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji il il açıkladı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 6

EGE
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 35°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji il il açıkladı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 7

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 32°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji il il açıkladı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 8

İÇ ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Konya, Karaman ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

NEVŞEHİR °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji il il açıkladı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 9

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BARTIN °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

BOLU °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji il il açıkladı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 10

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji il il açıkladı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 11

DOĞU ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey kesimleri ve Muş çevreleri ile Van ve Bitlis’in kuzeyinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey kesimleri aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteoroloji il il açıkladı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 12

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

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Meteoroloji il il açıkladı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 13
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Kaynak: Haber Merkezi
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