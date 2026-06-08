Yeniçağ Gazetesi
08 Haziran 2026 Pazartesi
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Anasayfa Gündem Emeklinin alacağı zam kuruşu kuruşuna hesaplandı: İşte o rakam

Emeklinin alacağı zam kuruşu kuruşuna hesaplandı: İşte o rakam

Temmuz emekli maaş zammı için milyonlarca SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisinin beklediği süreçte mayıs enflasyonu açıklandı. TÜİK verileriyle 5 aylık enflasyon farkı büyük ölçüde belli olurken, emekli maaşına gelecek zam oranı da netleşmeye başladı.

Baran Yalçın Derleyen: Baran Yalçın
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Emeklinin alacağı zam kuruşu kuruşuna hesaplandı: İşte o rakam - Resim: 1

Ekonomik kriz ve enflasyonun yüksek olduğu Türkiye’de, ocak ayında yapılan emekli zammı yeterli olmadı. Emekli vatandaşlar, gözünü Temmuz ayında yapılacak maaş zammına dikti.

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Emeklinin alacağı zam kuruşu kuruşuna hesaplandı: İşte o rakam - Resim: 2

Temmuz emekli maaş zammı için belirleyici olacak mayıs enflasyonu duyuruldu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre mayısta enflasyon aylık yüzde 1,71, yıllık yüzde 32,61 oldu.

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Emeklinin alacağı zam kuruşu kuruşuna hesaplandı: İşte o rakam - Resim: 3

Temmuz emekli maaş zammı için beklenen mayıs ayı enflasyon verisi Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 5 Haziran 2026 Cuma günü saat 10.00’da duyuruldu.

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Emeklinin alacağı zam kuruşu kuruşuna hesaplandı: İşte o rakam - Resim: 4

Verilere göre enflasyon mayısta aylık yüzde 1,71, yıllık bazda ise yüzde 32,61 olarak gerçekleşti.

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Emeklinin alacağı zam kuruşu kuruşuna hesaplandı: İşte o rakam - Resim: 5

SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin temmuz ayında alacağı zam oranı, yılın ilk 6 ayına ait enflasyon verileriyle netleşecek. Mayıs verisinin açıklanmasıyla birlikte hesaplamalarda 5 aylık tablo büyük ölçüde ortaya çıkmış oldu.

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Emeklinin alacağı zam kuruşu kuruşuna hesaplandı: İşte o rakam - Resim: 6

Ocak-nisan dönemine ilişkin enflasyon farkı yüzde 14,64 olarak hesaplanmıştı. Mayıs ayında duyurulan yüzde 1,71’lik aylık enflasyonla birlikte temmuz zammı için haziran verisi beklenmeye başlandı.

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Emeklinin alacağı zam kuruşu kuruşuna hesaplandı: İşte o rakam - Resim: 7

En düşük emekli maaşına ek düzenleme gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceği emeklilerin en çok takip ettiği başlıklar arasında yer alıyor. Mevcut hesaplamalarda 6 aylık enflasyon farkı belirleyici olacak fakat taban aylık için ayrıca bir düzenleme yapılması halinde tablo değişebilecek.

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Emeklinin alacağı zam kuruşu kuruşuna hesaplandı: İşte o rakam - Resim: 8

Zam senaryolarına göre en düşük emekli maaşı için öne çıkan tahminler şöyle:

Yüzde 15 zam senaryosunda yaklaşık 23 bin TL ve üzeri

Yüzde 20 zam senaryosunda yaklaşık 24 bin TL ve üzeri

Yüzde 25 zam senaryosunda yaklaşık 25 bin TL ve üzeri

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Kaynak: Haber Merkezi
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