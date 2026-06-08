Ekonomik kriz ve enflasyonun yüksek olduğu Türkiye’de, ocak ayında yapılan emekli zammı yeterli olmadı. Emekli vatandaşlar, gözünü Temmuz ayında yapılacak maaş zammına dikti.
Emeklinin alacağı zam kuruşu kuruşuna hesaplandı: İşte o rakam
Temmuz emekli maaş zammı için milyonlarca SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisinin beklediği süreçte mayıs enflasyonu açıklandı. TÜİK verileriyle 5 aylık enflasyon farkı büyük ölçüde belli olurken, emekli maaşına gelecek zam oranı da netleşmeye başladı.Derleyen: Baran Yalçın
Temmuz emekli maaş zammı için belirleyici olacak mayıs enflasyonu duyuruldu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre mayısta enflasyon aylık yüzde 1,71, yıllık yüzde 32,61 oldu.
Temmuz emekli maaş zammı için beklenen mayıs ayı enflasyon verisi Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 5 Haziran 2026 Cuma günü saat 10.00’da duyuruldu.
Verilere göre enflasyon mayısta aylık yüzde 1,71, yıllık bazda ise yüzde 32,61 olarak gerçekleşti.
SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin temmuz ayında alacağı zam oranı, yılın ilk 6 ayına ait enflasyon verileriyle netleşecek. Mayıs verisinin açıklanmasıyla birlikte hesaplamalarda 5 aylık tablo büyük ölçüde ortaya çıkmış oldu.
Ocak-nisan dönemine ilişkin enflasyon farkı yüzde 14,64 olarak hesaplanmıştı. Mayıs ayında duyurulan yüzde 1,71’lik aylık enflasyonla birlikte temmuz zammı için haziran verisi beklenmeye başlandı.
En düşük emekli maaşına ek düzenleme gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceği emeklilerin en çok takip ettiği başlıklar arasında yer alıyor. Mevcut hesaplamalarda 6 aylık enflasyon farkı belirleyici olacak fakat taban aylık için ayrıca bir düzenleme yapılması halinde tablo değişebilecek.
Zam senaryolarına göre en düşük emekli maaşı için öne çıkan tahminler şöyle:
Yüzde 15 zam senaryosunda yaklaşık 23 bin TL ve üzeri
Yüzde 20 zam senaryosunda yaklaşık 24 bin TL ve üzeri
Yüzde 25 zam senaryosunda yaklaşık 25 bin TL ve üzeri