Emeklinin alacağı zam kuruşu kuruşuna hesaplandı: İşte o rakam

En düşük emekli maaşına ek düzenleme gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceği emeklilerin en çok takip ettiği başlıklar arasında yer alıyor. Mevcut hesaplamalarda 6 aylık enflasyon farkı belirleyici olacak fakat taban aylık için ayrıca bir düzenleme yapılması halinde tablo değişebilecek.