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Jerusalem Post’un MOSSAD Başkanı David Barnea’nın görev süresini anlatan kapsamlı dosyasında dikkat çekici bir iddia yer aldı. Habere göre İsrailli kaynaklar, İran’da Kürt güçlerin kullanılmasını öngören gizli operasyon planının ABD Başkan Yardımcısı JD Vance tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sızdırıldığını öne sürdü. İddiaya göre amaç, Erdoğan’ın Donald Trump’a ulaşarak operasyonu durdurmasını sağlamaktı.

İsrail’in önde gelen gazetelerinden Jerusalem Post’ta yayımlanan ve üst düzey MOSSAD ile İsrail ordusu kaynaklarına dayandırılan kapsamlı haberde, görev süresi sona eren MOSSAD Başkanı David Barnea’nın son yıllardaki operasyonları ve İran’a yönelik planları anlatıldı.

Haberde en dikkat çekici bölüm ise İran’daki rejimi zayıflatmak amacıyla Kürt güçlerin kullanılması planına ilişkin oldu.

"KÜRTLER SADDAM'IN DEVRİLMESİNDE OLDUĞU GİBİ KULLANILACAKTI"

Jerusalem Post’un aktardığına göre İsrail ve MOSSAD, İran’a karşı yürütülen savaşın sonraki aşamasında Irak ve İran’daki Kürt güçleri sahaya sürmeyi planlıyordu.

İsrailli kaynaklar, bu fikrin aslında ilk olarak ABD’den geldiğini savunuyor. Haberde, ABD’nin 2003 yılında Saddam Hüseyin rejiminin devrilmesinde Kürtlerle birlikte çalıştığı hatırlatılarak, benzer bir modelin İran için de düşünüldüğü belirtildi.

Kaynaklara göre, Kürt güçlerine hava desteği sağlanacak, İsrail sürekli hava koruması ve ateş desteği verecek, ayrıca daha önce ABD ve MOSSAD tarafından sağlanan silahlar kullanılacaktı. Haberde, Hamas ve Hizbullah’tan ele geçirilen bazı silahların da Kürt güçlere aktarıldığı iddia edildi.

İSRAİL: OPERASYONU ERDOĞAN DURDURDU

Jerusalem Post’a konuşan İsrailli kaynaklar, operasyonun neden uygulanamadığı konusunda Washington ve Ankara’yı işaret etti.

Haberde şu ifadeler yer aldı:

“ABD Başkanı Donald Trump’ın operasyonu durdurma kararını kendi danışmanlarının mı yoksa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mı etkisiyle aldığı konusunda tartışma var.”

Bunun ardından daha da dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı.

İsrailli kaynaklar, Beyaz Saray içindeki bazı Amerikalı yetkilileri planı Erdoğan’a sızdırmakla suçladı. Bu isimler arasında en çok ABD Başkan Yardımcısı JD Vance’ın gösterildiği belirtildi.

Habere göre İsrail tarafı, Vance’ın plana ilişkin bilgileri Erdoğan’a ileterek Türk liderin zamanında Trump’a ulaşmasını ve operasyonu başlamadan engellemesini sağladığını düşünüyor.

VANCE'TAN SERT YALANLAMA

İddialara JD Vance cephesinden hızlı yanıt geldi. Vance’ın özel yardımcısı ve basın sözcüsü Luke Schroeder, Jerusalem Post’a yaptığı açıklamada suçlamaları kesin bir dille reddetti.

Schroeder, “Bu haber kategorik olarak yanlıştır. Gazete yorum almak için bize ulaşmış olsaydı aynı şeyi kendilerine de söylerdik” dedi.

BARNEA: REJİM DEĞİŞİKLİĞİ HALA MÜMKÜN

Haberde ayrıca David Barnea’nın İran rejiminin geleceğine ilişkin değerlendirmelerine de yer verildi.

Barnea’nın Şubat ayında Donald Trump ile yaptığı görüşmede İran rejiminin kısa sürede çökeceği yönünde garanti vermediği, ancak savaş sonrası süreçte rejimin bir yıl içinde devrilebileceğini değerlendirdiği aktarıldı.

MOSSAD Başkanı’nın planına göre Kürtler, Beluçlar ve diğer azınlık grupları İran içinde rejim karşıtı geniş çaplı bir hareket başlatacaktı.

Ancak Kürt planının devreye sokulmaması nedeniyle İsrail ordusunun bu senaryo için belirlenen hedeflerin yalnızca yaklaşık yüzde 10’unu vurabildiği öne sürüldü.

Jerusalem Post’un haberine göre Barnea, Trump’ın İran üzerindeki ekonomik ve diplomatik baskıyı sürdürmesi halinde rejimin bir yıl içinde çökebileceğine inanıyor. Ancak yaptırımların kaldırılması ve İran’ın ekonomik olarak rahatlaması durumunda rejim değişikliği ihtimalinin önemli ölçüde azalacağını düşünüyor.

Haberde yer alan JD Vance ve Erdoğan’a ilişkin iddialar, İsrailli anonim kaynakların değerlendirmelerine dayanıyor. İddialara ilişkin kamuoyuna açıklanmış herhangi bir kanıt bulunmuyor ve Beyaz Saray suçlamaları kesin bir dille reddediyor.