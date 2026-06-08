Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Avrupa Birliği duyurdu: Türklere 5 yıllık Schengen Vizesi geliyor, kimler alabilecek?

Avrupa Birliği duyurdu: Türklere 5 yıllık Schengen Vizesi geliyor, kimler alabilecek?

Schengen Vizesi'ne başvurularda ret oranlarıyla gündemden düşmeyen Türkiye'ye Avrupa Birliği'nden müjdeli bir haber geldi. 5 yıllık vize geliyor.

Aykut Metehan Derleyen: Aykut Metehan
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Avrupa Birliği duyurdu: Türklere 5 yıllık Schengen Vizesi geliyor, kimler alabilecek? - Resim: 1

Schengen vizesinde ret oranları yükselirken Avrupa Birliği'nden dikkat çeken bir adım geldi. Vize geçmişi temiz olan ve kurallara uygun seyahat eden Türk vatandaşları için 5 yıla kadar çok girişli Schengen vizesinin önü açılıyor.

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Avrupa Birliği duyurdu: Türklere 5 yıllık Schengen Vizesi geliyor, kimler alabilecek? - Resim: 2

Avrupa'ya seyahat etmek isteyen Türk vatandaşları bir yandan artan vize retleriyle mücadele ederken, düzenli seyahat geçmişine sahip ve vize kurallarına uygun hareket eden başvuru sahipleri için 5 yıla kadar çok girişli Schengen vizesi alma imkânı yeniden gündeme geldi.

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Avrupa Birliği duyurdu: Türklere 5 yıllık Schengen Vizesi geliyor, kimler alabilecek? - Resim: 3

TÜRKLERE RET ORANI ARTTI

Türk vatandaşlarının Schengen vizesi başvurularında son yıllarda ret kararları dikkat çekici seviyelere ulaştı. Başvuru sayılarındaki yükselişle birlikte reddedilen dosya sayısında da ciddi artış yaşandı.

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Avrupa Birliği duyurdu: Türklere 5 yıllık Schengen Vizesi geliyor, kimler alabilecek? - Resim: 4

5 YILLIK VİZE MÜJDESİ

Ret oranlarının yükseldiği dönemde Avrupa Birliği cephesinden uzun süreli vize konusunda dikkat çeken bir adım geldi. Daha önce Schengen vizelerini sorunsuz kullanan, giriş-çıkış kurallarına uyan ve düzenli seyahat geçmişine sahip Türk vatandaşları için 5 yıla kadar çok girişli vize alma yolu açılıyor.

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Avrupa Birliği duyurdu: Türklere 5 yıllık Schengen Vizesi geliyor, kimler alabilecek? - Resim: 5

Avrupa Komisyonu tarafından 2019 yılında kabul edilen ancak pandemi nedeniyle tam anlamıyla uygulanamayan "Cascade" sisteminin yeniden devreye alınmasıyla birlikte, vize geçmişi güçlü olan başvuru sahipleri daha uzun süreli vizelerden yararlanabilecek.

Uzmanlar, özellikle sık seyahat eden ve geçmiş vize kayıtlarında herhangi bir ihlal bulunmayan kişilerin uzun süreli Schengen vizesi alma ihtimalinin yükseldiğini belirtiyor.

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Avrupa Birliği duyurdu: Türklere 5 yıllık Schengen Vizesi geliyor, kimler alabilecek? - Resim: 6

EN KOLAY VİZE VEREN ÜLKELER

Schengen başvurularında onay oranlarının yüksek olduğu ülkeler arasında Portekiz ilk sırada yer alıyor. Portekiz'i İtalya, Slovakya, Polonya ve İspanya takip ediyor.

Öte yandan Almanya, Fransa, İsveç ve Danimarka'nın Türk vatandaşlarının başvurularını daha ayrıntılı inceleyen ülkeler arasında bulunduğu ifade ediliyor. Bu ülkelerde son dönemde artan iltica başvurularının değerlendirme süreçlerini daha sıkı hale getirdiği belirtiliyor.

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Avrupa Birliği duyurdu: Türklere 5 yıllık Schengen Vizesi geliyor, kimler alabilecek? - Resim: 7

UZUN SÜRELİ VİZE ALMAK İÇİN DOSYA KRİTİK ÖNEM TAŞIYOR

Uzmanlar, uzun süreli Schengen vizesi almak isteyenlerin başvuru dosyalarını eksiksiz hazırlaması gerektiğini vurguluyor. Seyahat planının ayrıntılı şekilde sunulması, uçak bileti ve konaklama bilgilerinin dosyada yer alması, mali durumun açık şekilde belgelenmesi ve niyet mektubunun güçlü hazırlanması başvurunun kaderini etkileyen başlıca unsurlar arasında gösteriliyor.

Başvuru sahibinin daha önce aldığı vizeleri kurallara uygun kullanmış olması da değerlendirmede büyük önem taşıyor.

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Avrupa Birliği duyurdu: Türklere 5 yıllık Schengen Vizesi geliyor, kimler alabilecek? - Resim: 8

CASCADE SİSTEMİ NEDİR, ŞARTLARI NELER?

Avrupa Birliği'nin uyguladığı Cascade sistemi, Schengen vizelerinin kademeli olarak uzatılmasını öngörüyor.

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Avrupa Birliği duyurdu: Türklere 5 yıllık Schengen Vizesi geliyor, kimler alabilecek? - Resim: 9

Sisteme göre;

Son 2 yıl içinde üç kısa süreli Schengen vizesi alan kişiler bir sonraki başvurularında 1 yıllık çok girişli vize alabiliyor.

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Avrupa Birliği duyurdu: Türklere 5 yıllık Schengen Vizesi geliyor, kimler alabilecek? - Resim: 10

Son 2 yıl içinde 1 yıllık vizeyi sorunsuz kullananlara 2 yıllık vize verilebiliyor.

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Avrupa Birliği duyurdu: Türklere 5 yıllık Schengen Vizesi geliyor, kimler alabilecek? - Resim: 11

Son 2 yıl içinde 2 yıllık vizeyi kurallara uygun kullanan kişiler ise 5 yıllık çok girişli Schengen vizesi alma hakkı elde edebiliyor.

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Avrupa Birliği duyurdu: Türklere 5 yıllık Schengen Vizesi geliyor, kimler alabilecek? - Resim: 12

Vize süresini aşmamak, giriş-çıkış kurallarına uymak ve herhangi bir ihlale karışmamak sistemin en önemli şartları arasında yer alıyor.

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Kaynak: Diğer
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