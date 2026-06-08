Avrupa Birliği duyurdu: Türklere 5 yıllık Schengen Vizesi geliyor, kimler alabilecek?

Avrupa Komisyonu tarafından 2019 yılında kabul edilen ancak pandemi nedeniyle tam anlamıyla uygulanamayan "Cascade" sisteminin yeniden devreye alınmasıyla birlikte, vize geçmişi güçlü olan başvuru sahipleri daha uzun süreli vizelerden yararlanabilecek.

Uzmanlar, özellikle sık seyahat eden ve geçmiş vize kayıtlarında herhangi bir ihlal bulunmayan kişilerin uzun süreli Schengen vizesi alma ihtimalinin yükseldiğini belirtiyor.