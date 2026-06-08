Schengen vizesinde ret oranları yükselirken Avrupa Birliği'nden dikkat çeken bir adım geldi. Vize geçmişi temiz olan ve kurallara uygun seyahat eden Türk vatandaşları için 5 yıla kadar çok girişli Schengen vizesinin önü açılıyor.
Avrupa Birliği duyurdu: Türklere 5 yıllık Schengen Vizesi geliyor, kimler alabilecek?
Schengen Vizesi'ne başvurularda ret oranlarıyla gündemden düşmeyen Türkiye'ye Avrupa Birliği'nden müjdeli bir haber geldi. 5 yıllık vize geliyor.Derleyen: Aykut Metehan
Avrupa'ya seyahat etmek isteyen Türk vatandaşları bir yandan artan vize retleriyle mücadele ederken, düzenli seyahat geçmişine sahip ve vize kurallarına uygun hareket eden başvuru sahipleri için 5 yıla kadar çok girişli Schengen vizesi alma imkânı yeniden gündeme geldi.
TÜRKLERE RET ORANI ARTTI
Türk vatandaşlarının Schengen vizesi başvurularında son yıllarda ret kararları dikkat çekici seviyelere ulaştı. Başvuru sayılarındaki yükselişle birlikte reddedilen dosya sayısında da ciddi artış yaşandı.
5 YILLIK VİZE MÜJDESİ
Ret oranlarının yükseldiği dönemde Avrupa Birliği cephesinden uzun süreli vize konusunda dikkat çeken bir adım geldi. Daha önce Schengen vizelerini sorunsuz kullanan, giriş-çıkış kurallarına uyan ve düzenli seyahat geçmişine sahip Türk vatandaşları için 5 yıla kadar çok girişli vize alma yolu açılıyor.
Avrupa Komisyonu tarafından 2019 yılında kabul edilen ancak pandemi nedeniyle tam anlamıyla uygulanamayan "Cascade" sisteminin yeniden devreye alınmasıyla birlikte, vize geçmişi güçlü olan başvuru sahipleri daha uzun süreli vizelerden yararlanabilecek.
Uzmanlar, özellikle sık seyahat eden ve geçmiş vize kayıtlarında herhangi bir ihlal bulunmayan kişilerin uzun süreli Schengen vizesi alma ihtimalinin yükseldiğini belirtiyor.
EN KOLAY VİZE VEREN ÜLKELER
Schengen başvurularında onay oranlarının yüksek olduğu ülkeler arasında Portekiz ilk sırada yer alıyor. Portekiz'i İtalya, Slovakya, Polonya ve İspanya takip ediyor.
Öte yandan Almanya, Fransa, İsveç ve Danimarka'nın Türk vatandaşlarının başvurularını daha ayrıntılı inceleyen ülkeler arasında bulunduğu ifade ediliyor. Bu ülkelerde son dönemde artan iltica başvurularının değerlendirme süreçlerini daha sıkı hale getirdiği belirtiliyor.
UZUN SÜRELİ VİZE ALMAK İÇİN DOSYA KRİTİK ÖNEM TAŞIYOR
Uzmanlar, uzun süreli Schengen vizesi almak isteyenlerin başvuru dosyalarını eksiksiz hazırlaması gerektiğini vurguluyor. Seyahat planının ayrıntılı şekilde sunulması, uçak bileti ve konaklama bilgilerinin dosyada yer alması, mali durumun açık şekilde belgelenmesi ve niyet mektubunun güçlü hazırlanması başvurunun kaderini etkileyen başlıca unsurlar arasında gösteriliyor.
Başvuru sahibinin daha önce aldığı vizeleri kurallara uygun kullanmış olması da değerlendirmede büyük önem taşıyor.
CASCADE SİSTEMİ NEDİR, ŞARTLARI NELER?
Avrupa Birliği'nin uyguladığı Cascade sistemi, Schengen vizelerinin kademeli olarak uzatılmasını öngörüyor.
Sisteme göre;
Son 2 yıl içinde üç kısa süreli Schengen vizesi alan kişiler bir sonraki başvurularında 1 yıllık çok girişli vize alabiliyor.
Son 2 yıl içinde 1 yıllık vizeyi sorunsuz kullananlara 2 yıllık vize verilebiliyor.
Son 2 yıl içinde 2 yıllık vizeyi kurallara uygun kullanan kişiler ise 5 yıllık çok girişli Schengen vizesi alma hakkı elde edebiliyor.
Vize süresini aşmamak, giriş-çıkış kurallarına uymak ve herhangi bir ihlale karışmamak sistemin en önemli şartları arasında yer alıyor.