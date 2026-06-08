Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

İktidara yakın Yeni Şafak, bir kez daha Mehmet Şimşek ve ekonomi yönetimini hedef alan bir manşete yer verdi. Gazete "TL'nin değerinin korunması ekonomiyi düze çıkarır: Dövize Vergi Ekonomiyi ve TL'yi Korur" başlıklı manşetiyle yayına çıktı.

BİR KEZ DAHA HEDEF ALINDI

Haber içeriğinde; Mehmet Şimşek yönetimindeki ekonomi politikaları hedefe oturtulurken, ekonomi yönetiminin "bireysel döviz gelirlerinden vergi almaması" eleştirildi. Gazete manşetinde şu ifadeler yer aldı:

“Döviz işlemlerinden doğan gelirlerini beyan edip vergi verirken bireylerin döviz kazancından vergi alınmaması TL'nin değerini eritiyor. Enflasyonu yükseltiyor, faizin düşürülmesinin yolunu kapatıyor. Ekonominin düzlüğe çıkmasının yolu TL'nin değerini korumaktan geçiyor."

Manşette Mehmet Şimşek’in görselinin yanında "Kanun vergi almayı emrediyor. Maliye neden vergi almıyor?" sorusu dikkat çekti. Gelir Vergisi Kanunu’nun ilgili maddelerine göre döviz alım satım kazancından vergi alınması gerektiği haberde savunulurken, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bu hükmü uygulamada görmezden geldiği öne sürüldü.

'YÜKSEK FAİZİN ANA SEBEBİ VERGİSİZ DÖVİZ DÜZENİ'

Uygulamanın hayat geçmesi durumunda "yastık altındaki" dövizin piyasaya ve yatırımlar aracılığıyla ekonomiye kazandırılabileceği iddia edildi. Yeni Şafak, bireysel döviz kazançlarına vergi getirilmesindeki amacın vergi toplamak değil, kuru stabil hale getirmek olduğunu belirtti.

Gazete, "enflasyonun ve yüksek faizin ana sebebi vergisiz döviz düzeni" ifadelerinde de bulundu. Haberde, bireylerden döviz kazancı vergisi alınmamasının al-sat işlemlerini teşvik ettiği, parayı üretimden dövize kaydırdığı, kurdaki oynaklığı artırdığı ve vergi kaybına neden olduğu ileri sürüldü.

Yeni Şafak’ın manşeti, iktidar çevrelerinde ekonomi yönetimine dönük eleştirilerinin devam ettiğini gösteriyor. Daha önce de Mehmet Şimşek’in uyguladığı ekonomi programını ve yüksek faiz politikasını hedef alan yayınlarla Yeni Şafak gündeme gelmişti.