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Türkiye'nin geleneksel lezzeti lahmacunun fiyatı, Mayıs ayında resmi enflasyon oranını geride bıraktı. Research İstanbul tarafından yayımlanan güncel "Lahmacun Endeksi"ne göre, Türkiye genelinde ortalama fiyat 152 lirayı aşarken; evde lahmacun yapmanın maliyeti ise sebze fiyatlarındaki düşüş sayesinde geriledi.

LAHMACUN ZAM ŞAMPİYONLUĞUNA OYNUYOR

Susam Bülteni'nde yer alan verilere göre, Türkiye genelinde Mayıs ayı ortalama lahmacun fiyatı yüzde 1,85 oranında artarak 152,17 TL seviyesine ulaştı. Bu artış, yüzde 1,71 olarak açıklanan aylık TÜFE oranını geride bıraktı.

Geçtiğimiz yılın aynı döneminde (Mayıs 2025) 121,76 TL olan bir adet lahmacun, aradan geçen bir yılda istikrarlı bir yükseliş trendi izledi. Ocak ayında 141,55 TL bandında olan fiyatlar, 2026'nın ilk beş ayında yaklaşık yüzde 7,5 oranında zamlanmış oldu.

İSTANBUL'DA İLÇE İLÇE FİYAT UÇURUMU

Megakent İstanbul'da lahmacun fiyatları Mayıs ayında yüzde 1,3 artışla ortalama 140,8 TL olarak kayıtlara geçti. Ancak ilçeler arasındaki devasa fiyat farkı dikkat çekti.

En Ucuz İlçe: Sultanbeyli (79,1 TL)

En Pahalı İlçe: Beşiktaş (224,4 TL)

İLLER BAZINDA FİYAT HARİTASI

Araştırmada iller arasındaki fiyat dengesizliği de gözler önüne serildi. En pahalı lahmacunun satıldığı iller ile en uygun fiyatlı iller arasındaki makas oldukça açık:

En Pahalı İller:

Adana: 321,9 TL

Mersin: 230,5 TL

Ankara: 211,1 TL

En Ucuz İller:

Van: 93 TL

Konya: 96,6 TL

Samsun: 97,8 TL

Aylık bazda fiyat artışının en sert yaşandığı il yüzde 11,4'lük rekor zamla Mersin olurken, onu Şanlıurfa (yüzde 4,7) ve Erzurum (yüzde 3,2) izledi. Adana ve Malatya'da ise fiyatlarda yüzde 0,2'lik sınırlı bir gerileme tespit edildi.

EVDE YAPMANIN MALİYETİ DÜŞTÜ

Restoranlardaki fiyat artışına karşın, evde lahmacun hazırlamak bu ay daha ekonomik hale geldi. WEB-TÜFE alt kalemlerinden yararlanılarak hesaplanan 175 gramlık standart "ev yapımı lahmacun" sepetinin toplam maliyeti Mayıs ayında yüzde 3,22 oranında düştü.

Maliyetteki bu düşüşün ana aktörü, aylık bazda yüzde 58,5 ucuzlayan sivri biber oldu. Domates fiyatlarının da yüzde 9,9 gerilemesi maliyeti aşağı çekerken, kuru soğandaki yüzde 18,5'lik fiyat artışı maliyet üzerinde yukarı yönlü baskı yarattı. Genel sebze fiyatlarının son 5 ayın zirvesinden yaklaşık yüzde 43 oranında düşerek Ocak ayı seviyelerine dönmesi, evde lahmacun yapmayı tercih eden vatandaşın mutfağına nefes aldırdı.