Sedat Peker'in iki kızı aracın altında kaldı, hastaneye kaldırıldı

Doğum ziyaretinden sonra eşim gelecekti, ailecek yemeğe gideriz diye düşünüyorduk. O nedenle Abu Dhabi'ye geri dönmedik. Onu Dubai'de arkadaşımın evinde beklemek istedik.

Orada sahilde, kum zeminde çocukların kullandığı bir araç vardı. Ben önce izin vermedim, çok tehli̇keli̇ olduğunu söyledim. Bilirsiniz, ben öyle şeyleri sevmem. Ama kızlarım ısrar ettiler. Ben de onları kıramadım. Çünkü diğer tüm çocuklar da biniyordu.