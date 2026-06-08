Sedat Peker'in iki kızı Lina ile Mila, geçtiğimiz cumartesi günü Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai şehrinde kaza geçirdi.
Sedat Peker'in iki kızı aracın altında kaldı, hastaneye kaldırıldı
Sedat Peker'in kızları Dubai'de kaza yaptı. Eğlence için bindikleri aracın takla atması sonrası aracın altında kalan Lina ve Mila Peker, hastaneye kaldırıldı.Derleyen: Aykut Metehan
ARAÇ ÜÇ TAKLA ATTI, ALTINDA KALDILAR
İki kız kardeş sahilde kullandıkları eğlence aracıyla fazla hız yapınca savruldular, devrilen araç da üzerlerine düştü. Hastaneye kaldırılan iki kız kardeşten Lina'nın kolunda kesikler olduğu, ancak durumunun iyi olduğu belirtildi. Mila ise kazadan hafif sıyrıklarla kurtuldu.
'GERÇEKTEN ÇOK CİDDİ KAZAYDI'
Sedat Peker hastanede kızlarının başından ayrılmadı. Kazayla ilgili açıklama yapan anne Özge Peker, "Cumartesi günü, hayata dair her şeyi yeniden sorguladığım bir gün oldu. Gerçekten çok ciddi bir kazaydı. Mila'm ufak tefek sıyrıklarla atlattı. Ama Lina'm ilk etapta birinin kucağında, baygın, kolu kan içinde ve yüzü mosmor olmuş şekilde getirildi. Bende sonrası yok. Sakinliğimi koruyamamışım" ifadelerini kullandı.
'KOLU KAN İÇİNDE, YÜZÜ MOSMORDU...'
Anne Özge Peker'den kazayla ilgili açıklamanın tamamı şöyle:
“Cumartesi günü, hayata dair her şeyi yeniden sorguladığım bir gün oldu. Arkadaşım doğum yapacağı için çok güzel bir gün olacak derken başımıza bir kaza geldi.
Doğum ziyaretinden sonra eşim gelecekti, ailecek yemeğe gideriz diye düşünüyorduk. O nedenle Abu Dhabi'ye geri dönmedik. Onu Dubai'de arkadaşımın evinde beklemek istedik.
Orada sahilde, kum zeminde çocukların kullandığı bir araç vardı. Ben önce izin vermedim, çok tehli̇keli̇ olduğunu söyledim. Bilirsiniz, ben öyle şeyleri sevmem. Ama kızlarım ısrar ettiler. Ben de onları kıramadım. Çünkü diğer tüm çocuklar da biniyordu.
Önce Mila kullandı ve çok hızlıydı, onu uyardım. Ardından Lina kullandı, Mila da yanına oturdu. Ne yazık ki o hızla sola dönmeye çalışınca araç üç takla atmış ve üzerlerine düşmüş. Aracın altında kalmışlar. Gerçekten çok ciddi bir kazaydı.
Mila'm ufak tefek sıyrıklarla atlattı. Ama Lina'm ilk etapta birinin kucağında, baygın, kolu kan içinde ve yüzü mosmor olmuş şekilde getirildi. Bende sonrası yok. Sakinliğimi koruyamamışım. Arkadaşlarım ambulans çağırmış, ilk müdahaleyi onlar yapmış. O anlara dair her şey bende tam olarak değil, kesik kesik var.
Arkadaşlarıma da çok şey borçluyum. İyi ki varlar, iyi ki hayatımdalar.