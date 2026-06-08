Fenerbahçe Spor Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda yeni başkanını seçti.
Aziz Yıldırım’a yıldız futbolcudan sürpriz telefon: Seçimi kazanır kazanmaz...
Aziz Yıldırım, Hakan Safi'yle girdiği başkanlık yarışını tarihi farkla kazanarak Fenerbahçe'nin 35. başkanı oldu. Yıldırım'ı tebrik edenler arasında ise yıldız bir futbolcu da vardı. İşte detaylar...Derleyen: Sinan Başhan
Aziz Yıldırım rakibi Hakan Safi’ye büyük fark atarak Fenerbahçe’de 8 yıl sonra yeniden başkanlık koltuğuna oturdu.
Rekor oyla başkan seçilen Aziz Yıldırım'ı tebrik edenler arasında Fenerbahçe'de geleceği belirsiz olan yıldız futbolcunun da olduğu ortaya çıktı.
EDERSON AZİZ YILDIRIM'A TELEFON ETTİ
Ünlü spor spikeri ve yorumcu Ersin Düzen, Ederson'un, Aziz Yıldırım'a telefon ettiğini söyledi.
Düzen'in aktardığına göre; Ederson, Aziz Yıldırım'ı telefonla arayarak son dönemde kendisi hakkında yapılan açıklamalardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Ünlü spor yorumcusu; Brezilyalı file bekçisinin görüşmede, "Benim hakkımdaki konuşmalarınızdan dolayı çok mutlu oldum. Moralim yükseldi, gurur duydum.
Sizin başkanlığınızda Fenerbahçe'de seve seve kalmak isterim" ifadelerini kullandığını öne sürdü.