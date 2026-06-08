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Kıbrıs Rum kesimi'nde düzenlenen Avrupa Birliği Savunma Bakanları Gayriresmi Toplantısı öncesinde, Yunanistan, Fransa ve Hollanda’dan gelen üst düzey heyetleri taşıyan uçaklarla ilgili yaşanan kriz, Kıbrıs Rum kesimi ile KKTC arasında yeni bir gerilime yol açtı.

Rumlar, KKTC'yi uçakların hava trafik iletişimine müdahale etmekle suçlarken, KKTC Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası iddiaları “siyasi amaçlı çarpıtma” olarak nitelendirdi.

Haberkibris.com'un haberine göre, Rum Yönetimi Başkanlık Basın Ofisi Müdürü Victor Papadopoulos, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, Fransa ve Hollanda heyetlerini taşıyan uçakların Güney Kıbrıs’a yaklaşması sırasında hava trafik kontrol iletişimlerine müdahale edildiği yönünde ilgili ülkelerden bilgi aldıklarını açıkladı.

Papadopoulos, Rum Yönetimi’nin konuyu uluslararası platformlara taşıyacağını belirterek, Savunma Bakanı Vasilis Palmas’ın da Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile Avrupalı mevkidaşlarını olay hakkında bilgilendireceğini söyledi.

Rum basınında yer alan haberlere göre, Ercan Havalimanı kontrol kulesinin Dendias’ın uçağı ile Larnaka Hava Trafik Kontrol Merkezi arasındaki haberleşmeye müdahale ettiği, ayrıca Fransız ve Hollandalı heyetleri taşıyan uçakların iletişimlerinde de benzer girişimlerde bulunulduğu öne sürüldü.

Aynı haberlerde, Mart ayından bu yana KKTC’de konuşlu bulunan Türk F-16 savaş uçaklarından ikisinin havalanarak söz konusu uçakları uzaktan takip ettiği iddia edildi.

"TACİZ SÖZ KONUSU DEĞİL"

KKTC Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası Başkanı Kürşad Hüdaverdioğlu ise iddiaları reddetti. Cyprus Mail’e konuşan Hüdaverdioğlu, olayın “hava sahası tacizi” olarak sunulmasının gerçeği yansıtmadığını belirterek, bunun tamamen siyasi saiklerle oluşturulmuş yanlış bir haber olduğunu söyledi.

F-16’ların havalanmasına ilişkin açıklama yapan Hüdaverdioğlu, uçakların bir acil durum nedeniyle kalkış yaptığını ve havalandıktan sonra adanın kuzeyinde uçuş gerçekleştirdiğini ifade etti.

“Uçaklar kalkışlarından itibaren herhangi bir sınır ihlali yapmadı. Konunun tacizle hiçbir ilgisi yoktur” diyen Hüdaverdioğlu, haberlerde yer alan iddiaların gerçeği çarpıttığını savundu.

KKTC’DEKİ F-16'LAR TARTIŞMASI

Türkiye’ye ait altı F-16 savaş uçağı, Mart ayında İran yapımı bir insansız hava aracının Kıbrıs’a ulaşmasının ardından Ercan Havalimanı’na konuşlandırılmıştı. Daha sonra bölgeye Hisar-A hava savunma sistemleri de sevk edilmişti.

Bu gelişme, Yunanistan tarafından eleştirilmiş; Yunan Hükümeti Sözcüsü Pavlos Marinakis, Türkiye’nin F-16’ları ada dışında saldırı amaçlı kullanmasının ABD ile yapılan satış anlaşmalarına aykırı olduğunu öne sürmüştü.

Öte yandan Yunanistan da Mart ayında Baf Havalimanı’na dört F-16 savaş uçağı konuşlandırmış, Atina yönetimi bu adımın tamamen savunma amaçlı olduğunu açıklamıştı.

AK Parti’nin Sözcüsü Ömer Çelik ise o dönemde yaptığı açıklamada, “KKTC’nin güvenliğini dikkate almak zorundayız” ifadelerini kullanmıştı.

AB Savunma Bakanları toplantısı sırasında gündeme gelen son olay, adadaki askeri hareketlilik ve hava sahası tartışmalarının yeniden uluslararası gündeme taşınmasına neden oldu.