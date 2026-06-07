İflastan aldığı şirketle milyarder oldu: Filmleri aratmayan akılalmaz başarı hikayesi

Medicare ile 6 milyon dolarlık yeni bir sözleşme imzalayan firma, yaşlı hastaların şifre yerine sadece bir "selfie" ile sistemlere girmesini sağlıyor. Ayrıca büyük hastane gruplarıyla ameliyat ve kemoterapi süreçlerindeki kimlik doğrulamaları için de masaya oturulmuş durumda.