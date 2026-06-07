İş dünyasında krizleri fırsata çeviren liderlerin hikayeleri her zaman ilham vermiştir, ancak 53 yaşındaki Caryn Seidman Becker’ın iflas eden bir şirketi küllerinden doğurma hikayesi adeta ezber bozuyor.
İflastan aldığı şirketle milyarder oldu: Filmleri aratmayan akılalmaz başarı hikayesi
ABD’de finansal kriz döneminde batarak iflas bayrağını çeken biyometrik kimlik doğrulama şirketi Clear’ı sadece 6 milyon dolara satın alan Caryn Seidman Becker, 7,6 milyar dolarlık teknoloji devine dönüştürdü. Dünya, milyarder olan kadının filmleri aratmayan akılalmaz başarı hikayesini konuşuyor.Derleyen: Dilek Taşdemir
Forbes verilerine göre, iflas eden Clear şirketini 6 milyon dolara satın alan Becker, bugün şirketin ulaştığı 7,6 milyar dolarlık piyasa değerindeki yüzde 14,5'lik hissesiyle, ABD'de kendi servetini sıfırdan yaratmış 44 kadın milyarderden biri olmayı başardı.
HAVALİMANLARINDA BÜYOMETRİK DEVRİM: YILLIK 209 DOLARA SIRA ÇİLESİNE SON
Clear, ABD genelinde yıllık 209 dolar abonelik ücreti karşılığında yolcuların havalimanı güvenlik kuyruklarında yaşadığı bekleme çilesini ortadan kaldırdı.
Yüksek teknolojili kameralarla çene kemiği hatları, göz çukuru derinliği ve dudak kıvrımı gibi hassas biyometrik verileri saniyeler içinde analiz eden sistem, kusursuz bir kimlik doğrulaması sağladı.
Şirketin 2025 yılına dair öne çıkan operasyonel verileri ise başarının büyüklüğünü gözler önüne seriyor:
Abone Sayısı: 8,2 milyon
Beklenen Gelir: 900 milyon dolar
Beklenen Net Kâr: 168 milyon dolar
Uzmanlar, iflasın ardından şirketin bu denli büyümesinin arkasında ABD Ulaştırma Güvenlik İdaresinin (TSA) süreçlerindeki hantallığın da payı olduğunu belirtiyor.
AMERİCAN EXPRESS ORTAKLIĞI VE YENİ BÜYÜME STRATEJİLERİ
Şirketin gelir modelini ayakta tutan en önemli kolonlardan birini American Express (AmEx) ile yapılan dev ortaklık oluşturuyor. AmEx Platinum kart sahiplerine ücretsiz sunulan bu hizmet, Clear’ın toplam üye tabanının neredeyse yarısını kapsıyor. Ancak havalimanlarındaki büyümenin yüzde 6 gibi tek haneli rakamlara gerilemesi, şirketi yeni stratejiler geliştirmeye itti.
Şirketin vizyonunu özetleyen CEO Becker, "Yılda 12 kez kullanılan bir hizmet olmaktan çıkıp günde 12 kez kullanılan bir hizmet olmak istiyoruz" diyerek rotayı günlük yaşama çevirdiklerini belirtiyor.
SAĞLIK SEKTÖRÜNDE APPLE VE GOOGLE İLE AMANSIZ REKABET
2030 yılına kadar 34 milyar dolarlık bir hacme ulaşması beklenen dijital kimlik pazarına odaklanan Clear; halihazırda LinkedIn, Uber, Docusign ve büyük spor stadyumlarında aktif olarak kullanılıyor. Şirketin en yeni ve büyük hedefi ise sağlık sektörü.
Medicare ile 6 milyon dolarlık yeni bir sözleşme imzalayan firma, yaşlı hastaların şifre yerine sadece bir "selfie" ile sistemlere girmesini sağlıyor. Ayrıca büyük hastane gruplarıyla ameliyat ve kemoterapi süreçlerindeki kimlik doğrulamaları için de masaya oturulmuş durumda.
2026'DA BORSAYI SALLADI: HİSSELER YÜZDE 68 YÜKSELDİ
Kimlik verilerini kesinlikle satmadığını taahhüt eden şirket, kurumsal pazarda yüzde 31 büyüyerek 41 milyon kullanıcıya ulaştı. 2026 yılı itibarıyla Nasdaq endeksi yüzde 13 yükselirken, Clear hisseleri borsa genelini katlayarak yüzde 68'lik astronomik bir artış kaydetti.
Wall Street geçmişiyle iflas eden bir şirketi zirveye taşıyan Becker'ı, bu yeni pazarda kendi ekosistemlerine sahip küresel teknoloji devleriyle çetin bir rekabet bekliyor.