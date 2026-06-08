Dünya genelindeki jeopolitik gelişmeler, tüm yatırım araçlarını etkiler vaziyete geldi. Özellikle altın, inişli çıkışlı seyrini devam ettirirken, yatırımcılar da altındaki bu hareketlilikten endişe ediyor.
Gram altının ne zaman 10 bin lira olacağı belli oldu: Uzman isim tarih verdi
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Candaş Atalay altının durumu hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. Atalay, gram altının yıl sonu ne kadar olacağını da söyledi.Derleyen: Baran Yalçın
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Candaş Atalay altının durumu hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu.
Dünyanın en büyük altın ithalatçısı olan Çin Merkez Bankası'nın yaklaşık 22 aydır aralıksız devam ettirdiği rezerv artırma politikasında son iki aydır zayıflama gözlendiğinin altını çizen Atalay, Çin piyasasından yaklaşık 260 milyar dolarlık bir likidite çekilmesinin altına giden paranın önünde büyük bir bariyer oluşturduğunu ifade etti.
KÜRESEL FAKTÖRLER ALTIN ALICISINI AZALTTI
Petrol fiyatları kaynaklı yükselen enflasyon endişeleri ve küresel çapta yüksek seyreden faizlerin, parayı daha cazip hale gelen ABD dolarına yönlendirdiğini ifade eden Atalay, bu durumun altın, hisse senetleri ve kripto paralar gibi riskli varlıklardaki beklentileri törpülediğini söyledi.
‘YAZ AYLARI UYKU DÖNEMİDİR, ACELE EDİLMEMELİ’
Geleneksel olarak son 25 seneye bakıldığında altının ana hareketlerini ocak ve ağustos aylarında yaptığını, yaz aylarının ise bir dinlenme dönemi olduğunu hatırlatan Atalay, yatırımcılara şu aşamada acele etmemeleri tavsiyesinde bulundu.
Altın için acele edilmemesi gerektiğini belirten Atalay, “Zaten geleneksel olarak son 25 yıla baktığımız zaman altın her zaman majör hareketlerini Ocak ve Ağustos ayında yapmıştır. Yaz ayları her zaman altın için bir uyku ve dinlenme dönemidir. Ama şu dönemde biz bunu biraz daha derinden hissediyoruz” dedi.
‘GRAM ALTIN YIL SONU 9000-10.000 TL SEVİYELERİNE ULAŞABİLİR’
Altının yıl sonu ne kadar olacağı ile ilgili konuşan Atalay, "Ons tarafında 5500 dolar, gram altın tarafında ise hem onsun hem de dolar/TL'nin etkisiyle 9.000 - 10.000 TL bandı bu yılın hikayesinde ulaşılabilir seviyeler olarak karşımızda duruyor" dedi.