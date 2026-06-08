Gram altının ne zaman 10 bin lira olacağı belli oldu: Uzman isim tarih verdi

Altın için acele edilmemesi gerektiğini belirten Atalay, “Zaten geleneksel olarak son 25 yıla baktığımız zaman altın her zaman majör hareketlerini Ocak ve Ağustos ayında yapmıştır. Yaz ayları her zaman altın için bir uyku ve dinlenme dönemidir. Ama şu dönemde biz bunu biraz daha derinden hissediyoruz” dedi.