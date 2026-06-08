Yeniçağ Gazetesi
08 Haziran 2026 Pazartesi
İstanbul 23°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Ekonomi Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (8 Haziran 2026)

Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (8 Haziran 2026)

Küresel piyasalarda Orta Doğu'da tırmanan sıcak gerilimler ve ABD'den gelen kritik ekonomik veriler, haftanın ilk işlem gününde altın piyasasını darmadağın etti. Yatırımcıların güvenli liman arayışı sürerken, ons altın tarafında yaşanan sert geri çekilme iç piyasadaki fiyatları doğrudan sarstı.

Züleyha Öncü Derleyen: Züleyha Öncü
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (8 Haziran 2026) - Resim: 1

Yeni haftanın ilk gününde ons altın fiyatlarında gözlenen düşüş eğilimi, döviz kurundaki dalgalanmalarla birleşerek iç piyasadaki altın fiyatlarını sert etkiledi.

1 10
Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (8 Haziran 2026) - Resim: 2

Spot altın ons başına yüzde 0,50 değer kaybederek 4 bin 308 dolara kadar gerilerken, gün içinde yüzde 0,7'ye varan geri çekilmeyle 4.300 dolar sınırına yaklaştı.

2 10
Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (8 Haziran 2026) - Resim: 3

Cuma günü yaklaşık yüzde 3 düşen altın fiyatları, 24 Mart'tan bu yana en düşük seviyesini gördü.

3 10
Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (8 Haziran 2026) - Resim: 4

Küresel piyasalardaki bu kan kaybı, yurt içindeki gram altın fiyatlarını da doğrudan aşağı çekti. Sabahın erken saatlerinde yüzde 0,37 düşüşle 6 bin 385 lira seviyelerini test eden gram altın, serbest piyasa işlemlerinde dalgalı seyrini sürdürüyor.

İşte güncel altın fiyatları..

4 10
Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (8 Haziran 2026) - Resim: 5

GRAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Alış- 6.390,64 TL

Satış- 6.391,59 TL

5 10
Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (8 Haziran 2026) - Resim: 6

ÇEYREK ALTIN NE KADAR KADAR?

Alış- 10.531,00 TL

Satış- 10.609,00 TL

6 10
Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (8 Haziran 2026) - Resim: 7

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR KAÇ TL?

Alış- 42.014,00 TL

Satış- 42.321,00 TL

7 10
Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (8 Haziran 2026) - Resim: 8

ONS ALTIN NE KADAR?

Alış- 4.312,24 Dolar

Satış- 4.312,89 Dolar

8 10
Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (8 Haziran 2026) - Resim: 9

Yarım Altın Bugün Ne KADAR?


Alış: 21.051,00 TL
Satış: 21.191,00 TL

9 10
Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (8 Haziran 2026) - Resim: 10

NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir.

10 10
Kaynak: Diğer
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro