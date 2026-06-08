Yeni haftanın ilk gününde ons altın fiyatlarında gözlenen düşüş eğilimi, döviz kurundaki dalgalanmalarla birleşerek iç piyasadaki altın fiyatlarını sert etkiledi.
Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (8 Haziran 2026)
Küresel piyasalarda Orta Doğu'da tırmanan sıcak gerilimler ve ABD'den gelen kritik ekonomik veriler, haftanın ilk işlem gününde altın piyasasını darmadağın etti. Yatırımcıların güvenli liman arayışı sürerken, ons altın tarafında yaşanan sert geri çekilme iç piyasadaki fiyatları doğrudan sarstı.Derleyen: Züleyha Öncü
Spot altın ons başına yüzde 0,50 değer kaybederek 4 bin 308 dolara kadar gerilerken, gün içinde yüzde 0,7'ye varan geri çekilmeyle 4.300 dolar sınırına yaklaştı.
Cuma günü yaklaşık yüzde 3 düşen altın fiyatları, 24 Mart'tan bu yana en düşük seviyesini gördü.
Küresel piyasalardaki bu kan kaybı, yurt içindeki gram altın fiyatlarını da doğrudan aşağı çekti. Sabahın erken saatlerinde yüzde 0,37 düşüşle 6 bin 385 lira seviyelerini test eden gram altın, serbest piyasa işlemlerinde dalgalı seyrini sürdürüyor.
İşte güncel altın fiyatları..
GRAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?
Alış- 6.390,64 TL
Satış- 6.391,59 TL
ÇEYREK ALTIN NE KADAR KADAR?
Alış- 10.531,00 TL
Satış- 10.609,00 TL
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR KAÇ TL?
Alış- 42.014,00 TL
Satış- 42.321,00 TL
ONS ALTIN NE KADAR?
Alış- 4.312,24 Dolar
Satış- 4.312,89 Dolar
Yarım Altın Bugün Ne KADAR?
Alış: 21.051,00 TL
Satış: 21.191,00 TL
NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir.