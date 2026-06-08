Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (8 Haziran 2026)

Küresel piyasalardaki bu kan kaybı, yurt içindeki gram altın fiyatlarını da doğrudan aşağı çekti. Sabahın erken saatlerinde yüzde 0,37 düşüşle 6 bin 385 lira seviyelerini test eden gram altın, serbest piyasa işlemlerinde dalgalı seyrini sürdürüyor.

İşte güncel altın fiyatları..