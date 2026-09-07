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YENİÇAĞ – 7 Eylül Pazartesi gününe damga vuran önemli gelişmeleri sizin için derledik. Dünya haberlerinden siyasetteki gelişmelere, gündemden spor ve ekonomiye, özel haber ve köşe yazılarımızdan sosyal medyada öne çıkanlara kadar tüm güncel gelişmelerle karşınızdayız. İşte bugün gündeme dair bilmeniz gereken önemli başlıklar...

YENİÇAĞ GÜNDEM

DAVUTOĞLU İFADE VERDİ: ÜLKEMİN İTİBARI İÇİN SUSUYORUM

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan Cumhurbaşkanına hakaret soruşturması kapsamında Ankara Adliyesi'nde ifade verdi. Davutoğlu, ifade işlemlerinin ardından açıklamalarda bulundu. "İlkesel olarak demeç vermeyeceğim" dedi.

VEYİS ATEŞ HAKKINDA TAHLİYE KARARI

Habertürk eski Genel Yayın Yönetmeni Veyis Ateş hakkında, 9 aydır tutuklu bulunduğu "uyuşturucu" davasından tahliye kararı verildi.

GEÇİNEMEYEN VATANDAŞ VALİLİKTEN ÖTENAZİ TALEBİNDE BULUNDU: İŞTE TÜRKİYE'NİN GELDİĞİ DURUM

Gaziantep’te 3 çocuk babası 46 yaşındaki Ali Kılıç Kaya, yaşadığı ağır ekonomik kriz ve psikolojik tükenmişlik nedeniyle Gaziantep Valiliği’ne başvurarak ötenazi talebinde bulundu.

GÜRSEL TEKİN, KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞINI İLAN ETTİ: AKLINIZI BAŞINIZA ALIN

CHP'de mutlak butlan kararının ardından yönetime gelen Kemal Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkan adaylığı konusunda parti içerisinden olumsuz görüşler yükselirken, İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, Kılıçdaroğlu'nun adaylığıyla ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı.

MELİH GÖKÇEK'İN OĞLU VE GELİNİ ADLİYEDE

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek'in oğlu ve gelini şüpheli sıfatıyla ifade vermek için adliyede...

YENİÇAĞ EKONOMİ

TOGG ÜRETİCİSİNDEN ÇAĞRI: HURDA DEĞİL MADEN İŞLEYELİM

Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, Türkiye’nin hurda bazlı çelik üretim modelinden çıkarak yerli madenleri işleyebilecek kabiliyetini artırması gerektiğini belirterek, “Hurda değil, maden işleyelim” mesajı verdi.

PROF. DR. AZİZ ÇELİK HESAPLADI: EMEKLİLER BU YÜZDEN PERİŞAN

Prof. Dr. Aziz Çelik, 2026 bütçesinin 7 aylık gerçekleşmelerini analiz etti. İlk 7 ayda faize 1,8 trilyon, sosyal güvenliğe ise 894,4 milyar TL harcandığını belirten Çelik, "Kaynak yok iddiası safsata. Bütçe halka cimri, faize cömert" diyerek acı tabloyu ortaya koydu.

ABD'Lİ BANKA TÜRKİYE'DE FAİZ İNDİRİMİ İÇİN TARİH VE RAKAM VERDİ

ABD merkezli uluslararası yatırım bankası Morgan Stanley, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 10 Eylül’de gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin beklentilerini paylaştı. İşte Türkiye'de faiz indirimi için ABD'li bankanın öngördüğü senaryolar...

YENİÇAĞ DÜNYA

RUSYA DIŞİŞLERİ BAKANI SERGEY LAVROV: ALMANYA YİNE SAVAŞ İSTİYOR

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Almanya’nın Rusya’ya yönelik yeni tedbirlerini “gerçek bir savaşın başlangıcı” olarak nitelendirdi. Almanya’nın Leipzig-Halle Havalimanı’nda bulunan İHA’yı gerekçe göstererek aldığı kararları eleştiren Lavrov, “Onlar, yine savaş istiyor” dedi.

KONGO'DA DÜĞÜN SALONUNDA YANGIN: ÇOK SAYIDA ÖLÜ VE YARALI VAR

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) başkenti Kinşasa'da bir düğün salonunda çıkan yangında ilk belirlemelere göre 22 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

TRUMP ARTIK KUMRAL

ABD Başkanı Donald Trump, New Jersey’ye giderken kameralar tarafından görüntülendi. Trump'ın saçlarının olduğundan daha koyu görünmesi sosyal medyada gündem oldu.

YENİÇAĞ SPOR

İSMAİL KARTAL İÇİN ÇANLAR ÇALIYOR: AZİZ YILDIRIM HEDEFE KOYDU

Geçtiğimiz sezonun tamamında sadece 2 kez yenilen Fenerbahçe, İsmail Kartal teknik direktörlüğünde Süper Lig'de çıktığı 4 maçta 2 mağlubiyet aldı. Şampiyonluk parolasıyla kurulan yüksek maliyetli kadroda, İsmail Kartal için çanlar çalmaya başladı.

SERGEN YALÇIN DERBİ SONRASI NEŞTERİ VURDU: İKİSİNİN DE RAKİBİ GALATASARAY

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ardından karşılaşmayı ve şampiyonluk yarışını değerlendiren Sergen Yalçın, üç büyük takım üzerinden dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adamın özellikle Galatasaray'ı işaret ederek yaptığı değerlendirme gündem oldu.

YENİÇAĞ YAZAR

ARSLAN BULUT: ABD’DE İSRAİL, TÜRKİYE’DE PKK İÇİN ÖZEL YASA

Türkiye’de nasıl bir siyasi dengesizlik yaşandığını anlatabilmek için olaylara dışarıdan da ayna tutmak gerekiyor...

Meselâ ABD Temsilciler Meclisi, İsrail'i boykot eden veya İsrail ile öğrenci değişim programlarını kısıtlayan üniversitelere federal fon kesintisi ve yaptırım öngören tasarıyı kabul etti.