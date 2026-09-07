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Kaynak: Haber Merkezi

ABD Başkanı Donald Trump’ın yıllardır kendisiyle özdeşleşen sarı saçlarının son görüntülerde alışılmadık derecede koyu görünmesi ile dikkati çekti. Trump’ın saç rengindeki değişiklik sosyal medyada gündem olurken, Beyaz Saray’dan konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Trump, cuma günü Air Force One ile New Jersey’ye giderken kameralar tarafından görüntülendi. Reuters fotoğrafçısı Eric Lee tarafından çekilen karelerde, 80 yaşındaki ABD Başkanı’nın saçlarının alışılmış altın sarısı renginden çok daha koyu göründüğü dikkat çekti.

Trump’ın Morristown kentindeki görüntüleri kısa sürede sosyal medyada paylaşılırken, saç rengindeki değişimin nedeni merak konusu oldu.

İngiliz Independent gazetesi de Trump’ın saçlarının normalden belirgin biçimde koyu göründüğüne dikkat çekti. Ancak bu değişimin gerçekten bir saç boyasından mı kaynaklandığı, yoksa ışık, çekim açısı ya da görüntü koşullarının mı etkili olduğu henüz öğrenilemedi.

ŞAPKASI YENİ GÖRÜNTÜSÜNÜ GİZLEDİ

Trump, ertesi gün Fox News sunucusu Bret Baier ve beraberindeki kişilerle golf oynarken görüntülendi. Ancak Trump’ın üzerinde “Trump was right about everything” yazılı kırmızı bir şapka bulunması, saç rengindeki değişikliğin devam edip etmediğinin anlaşılmasını engelledi.

Böylece Trump’ın yeni saç görünümünün kalıcı olup olmadığı da belirsizliğini korudu.

RENGİ GEÇMİŞTE DE DEĞİŞMİŞTİ

Trump’ın yıllardır neredeyse değişmeden kullandığı saç modeli geçmişte de zaman zaman farklı görünümlerle gündeme gelmişti.

ABD Başkanı, 2019 yılında Virginia’da bir kilise ziyaretinde saçlarını geriye doğru taradığı farklı bir modelle görüntülenmişti. Ancak Trump kısa süre sonra alışılmış saç stiline geri dönmüştü.

PERUK İDDİALARINI REDDETMİŞTİ

Trump’ın saçları yalnızca başkanlık döneminde değil, siyasete atılmadan çok önce de kamuoyunun ilgisini çekiyordu. Uzun yıllar boyunca peruk kullandığı yönündeki iddialarla karşı karşıya kalan Trump, bu iddiaları defalarca reddetti.

2016'daki başkanlık kampanyası sırasında katıldığı “The Tonight Show” programında sunucu Jimmy Fallon’ın saçlarını karıştırmasına izin vermesi de bu konudaki en çok konuşulan anlardan biri olmuştu.

Trump’ın son görüntülerindeki koyu saç renginin gerçek bir değişiklik mi yoksa fotoğraf ve ışık koşullarının yarattığı bir görüntü mü olduğu henüz netleşmedi.

Şimdilik Trump’ın saçlarının gerçekten rengini değiştirip değiştirmediği ve bu görünümün kalıcı olup olmayacağı merak konusu olmaya devam ediyor.