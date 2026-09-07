ABD'li yatırım bankası Morgan Stanley, Merkez Bankası’nın Eylül toplantısında yüzde 37 olan politika faizini sabit tutacağını öngördü.
ABD'li banka Türkiye'de faiz indirimi için tarih ve rakam verdi
ABD merkezli uluslararası yatırım bankası Morgan Stanley, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 10 Eylül’de gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin beklentilerini paylaştı. İşte Türkiye'de faiz indirimi için ABD'li bankanın öngördüğü senaryolar...Kaynak: Diğer
Banka, dezenflasyonun ivme kazanmasıyla son çeyrekte Ekim ve Aralık aylarında 100'er baz puanlık iki kademeli faiz indirimi beklendiğini duyurdu.
Bloomberg HT’nin aktardığı habere göre banka, şu an yüzde 37 seviyesinde bulunan politika faizinin Eylül ayındaki toplantıda sabit tutulacağını öngörüyor.
FAİZ İNDİRİM DÖNGÜSÜ SON ÇEYREKTE BAŞLAYACAK
Morgan Stanley ekonomistleri Georgi Deyanov ve Arnav Gupta tarafından hazırlanan raporda, faizde gevşeme sürecinin yılın dördüncü çeyreğinde başlayacağı ifade edildi.
Enflasyondaki ana eğilimin yılın son çeyreğinde gevşeyeceğini tahmin eden analistler, Merkez Bankası'nın temkinli bir faiz indirim döngüsüne gireceğini bildirdi. Bankanın takvim ve miktar öngörüleri şu şekilde sıralandı:
EKİM AYI HAMLESİ
100 baz puanlık kademeli faiz indirimi
ARALIK AYI HAMLESİ
100 baz puanlık kademeli faiz indirimi
YIL SONU BEKLENTİSİ
Yılın son çeyreğinde toplam 200 baz puanlık indirim
ENFLASYON RİSKLERİ VE UZUN VADELİ FAİZ PROJEKSİYONU
Türkiye'de resmi yıllık enflasyonun yüzde 31,51 seviyesinde bulunduğunu ve dün açıklanan Orta Vadeli Program’da (OVP) yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 16’dan yüzde 28,4’e yükseltildiğini hatırlatan analistler, uzun vadeli faiz rotasına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.
Raporda, kademeli indirim adımlarının 2027 yılı sonuna kadar devam edeceği ve politika faizinin yüzde 27,50 seviyesine kadar gerileyeceği öngörüldü.
Ancak raporda, mevcut enflasyonist riskler nedeniyle bu tahminler üzerindeki yukarı yönlü risklerin varlığını koruduğuna dikkat çekildi.