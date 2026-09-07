Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi ABD'li banka Türkiye'de faiz indirimi için tarih ve rakam verdi

ABD'li banka Türkiye'de faiz indirimi için tarih ve rakam verdi

ABD merkezli uluslararası yatırım bankası Morgan Stanley, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 10 Eylül’de gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin beklentilerini paylaştı. İşte Türkiye'de faiz indirimi için ABD'li bankanın öngördüğü senaryolar...

Kaynak: Diğer
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ABD'li banka Türkiye'de faiz indirimi için tarih ve rakam verdi - Resim: 1

ABD'li yatırım bankası Morgan Stanley, Merkez Bankası’nın Eylül toplantısında yüzde 37 olan politika faizini sabit tutacağını öngördü.

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ABD'li banka Türkiye'de faiz indirimi için tarih ve rakam verdi - Resim: 2

Banka, dezenflasyonun ivme kazanmasıyla son çeyrekte Ekim ve Aralık aylarında 100'er baz puanlık iki kademeli faiz indirimi beklendiğini duyurdu.

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ABD'li banka Türkiye'de faiz indirimi için tarih ve rakam verdi - Resim: 3

Bloomberg HT’nin aktardığı habere göre banka, şu an yüzde 37 seviyesinde bulunan politika faizinin Eylül ayındaki toplantıda sabit tutulacağını öngörüyor.

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ABD'li banka Türkiye'de faiz indirimi için tarih ve rakam verdi - Resim: 4

FAİZ İNDİRİM DÖNGÜSÜ SON ÇEYREKTE BAŞLAYACAK

Morgan Stanley ekonomistleri Georgi Deyanov ve Arnav Gupta tarafından hazırlanan raporda, faizde gevşeme sürecinin yılın dördüncü çeyreğinde başlayacağı ifade edildi.

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ABD'li banka Türkiye'de faiz indirimi için tarih ve rakam verdi - Resim: 5

Enflasyondaki ana eğilimin yılın son çeyreğinde gevşeyeceğini tahmin eden analistler, Merkez Bankası'nın temkinli bir faiz indirim döngüsüne gireceğini bildirdi. Bankanın takvim ve miktar öngörüleri şu şekilde sıralandı:

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ABD'li banka Türkiye'de faiz indirimi için tarih ve rakam verdi - Resim: 6

EKİM AYI HAMLESİ

100 baz puanlık kademeli faiz indirimi

ARALIK AYI HAMLESİ

100 baz puanlık kademeli faiz indirimi

YIL SONU BEKLENTİSİ

Yılın son çeyreğinde toplam 200 baz puanlık indirim

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ABD'li banka Türkiye'de faiz indirimi için tarih ve rakam verdi - Resim: 7

ENFLASYON RİSKLERİ VE UZUN VADELİ FAİZ PROJEKSİYONU

Türkiye'de resmi yıllık enflasyonun yüzde 31,51 seviyesinde bulunduğunu ve dün açıklanan Orta Vadeli Program’da (OVP) yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 16’dan yüzde 28,4’e yükseltildiğini hatırlatan analistler, uzun vadeli faiz rotasına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

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ABD'li banka Türkiye'de faiz indirimi için tarih ve rakam verdi - Resim: 8

Raporda, kademeli indirim adımlarının 2027 yılı sonuna kadar devam edeceği ve politika faizinin yüzde 27,50 seviyesine kadar gerileyeceği öngörüldü.

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ABD'li banka Türkiye'de faiz indirimi için tarih ve rakam verdi - Resim: 9

Ancak raporda, mevcut enflasyonist riskler nedeniyle bu tahminler üzerindeki yukarı yönlü risklerin varlığını koruduğuna dikkat çekildi.

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