Ahmet Davutoğlu Ankara Adliyesi'nde verdiği ifadenin ardından açıklamalarda bulundu. "Emrolunduğu gibi dosdoğru olmaya devam edeceğim" diyen Davutoğlu, "Şahsi değil, ülkemin itibarını düşündüğüm için konuşmayacağım" dedi.

Davutoğlu'nun açıklamaları şöyle:

Adalet idealine duyduğum hürmet uğruna ifade verdim. Desteğini esirgemeyen Genel Başkanlarımıza ve adalet, hukuk sevdalılarına teşekkür ediyorum.

Cumhuriyet tarihinde bir ilk. İlk kez bir başkanı düşüncelerini ifade ettiği için adliyeye çağırıldı. Bu ülkeye Başbakan ve Dışişleri Bakanı olarak hizmet ettiğim bu ülkede böyle bir uygulamaya şahit olduğum için üzülüyorum.

AYRINTILAR GELECEK