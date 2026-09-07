İsmail Kartal için çanlar çalıyor: Aziz Yıldırım hedefe koydu

DERBİDEKİ OYUN HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI

Kanarya, geçen sezon Jose Mourinho, Domenico Tedesco ve Zeki Murat Göle olmak üzere 3 farklı teknik adamla çıktığı 34 lig maçında 2 kez yenilmişti. İsmail Kartal yönetiminde bu sezon henüz 4 hafta sonunda 2 mağlubiyet geldi.