Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor İsmail Kartal için çanlar çalıyor: Aziz Yıldırım hedefe koydu

İsmail Kartal için çanlar çalıyor: Aziz Yıldırım hedefe koydu

Geçtiğimiz sezonun tamamında sadece 2 kez yenilen Fenerbahçe, İsmail Kartal teknik direktörlüğünde Süper Lig'de çıktığı 4 maçta 2 mağlubiyet aldı. Şampiyonluk parolasıyla kurulan yüksek maliyetli kadroda, İsmail Kartal için çanlar çalmaya başladı.

Kaynak: Diğer
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İsmail Kartal için çanlar çalıyor: Aziz Yıldırım hedefe koydu - Resim: 1

Fenerbahçe, tam 18 yıl sonra UEFA Şampiyonlar Ligi’ne kalarak bu özleme son verdi. Ancak Trendyol Süper Lig'deki kötü gidişat, bu mutluluğu tam anlamıyla yarıda bıraktı.

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İsmail Kartal için çanlar çalıyor: Aziz Yıldırım hedefe koydu - Resim: 2

DERBİDEKİ OYUN HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI

Kanarya, geçen sezon Jose Mourinho, Domenico Tedesco ve Zeki Murat Göle olmak üzere 3 farklı teknik adamla çıktığı 34 lig maçında 2 kez yenilmişti. İsmail Kartal yönetiminde bu sezon henüz 4 hafta sonunda 2 mağlubiyet geldi.

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İsmail Kartal için çanlar çalıyor: Aziz Yıldırım hedefe koydu - Resim: 3

Kadıköy’de, Beşiktaş derbisinde özellikle ikinci yarıda ortaya koyulan futbol büyük hayal kırıklığı yarattı.

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İsmail Kartal için çanlar çalıyor: Aziz Yıldırım hedefe koydu - Resim: 4

AZİZ YILDIRIM'DAN İSMAİL KARTAL'A ELEŞTİRİ

Karşılaşma sonrası Aziz Yıldırım ve Milan Skriniar’ın sözlerinde hedef doğrudan İsmail Kartal’dı.

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İsmail Kartal için çanlar çalıyor: Aziz Yıldırım hedefe koydu - Resim: 5

Başkan Yıldırım, “Kadro iyi, kadroda sıkıntı yok. Daha çok çalışmalıyız. Mert Müldür diye bir oyuncu var. Niye faydalanmıyoruz?” ifadelerini kullandı.

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İsmail Kartal için çanlar çalıyor: Aziz Yıldırım hedefe koydu - Resim: 6

KAPTAN DA HOCASINI ELEŞTİRDİ

Kaptan Milan Skriniar ise, “Rakibe çok fazla alan verdik, çok açık oynadık! Daha iyi olmamız gerekiyor. Kompakt kalabilmeliyiz. Ofansif anlamda da daha fazla çözüm yaratmalıyız” sözleriyle Kartal’ın oyun anlayışını eleştirdi.

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İsmail Kartal için çanlar çalıyor: Aziz Yıldırım hedefe koydu - Resim: 7

İŞTE KARTAL'IN KADERİNİ BELİRLYECEK PERİYOT!

Tecrübeli teknik adam için çanlar çok erken çalmaya başladı. Milli araya kadar olan periyot, İsmail Kartal’ın kaderini belirleyebilir.

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İsmail Kartal için çanlar çalıyor: Aziz Yıldırım hedefe koydu - Resim: 8

Fenerbahçe, perşembe günü Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk maçında AS Roma’yı ağırlayacak.

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İsmail Kartal için çanlar çalıyor: Aziz Yıldırım hedefe koydu - Resim: 9

Sarı-Lacivertliler daha sonra önce Gaziantep deplasmanına çıkıp, ardından Eyüpspor’u ağırlayarak Milli araya girecek.

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İsmail Kartal için çanlar çalıyor: Aziz Yıldırım hedefe koydu - Resim: 10

Bu maçlarda alınacak sonuçlar, Kartal’ın geleceği açısından son derece kritik.

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