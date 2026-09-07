Kaynak: Haber Merkezi

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek'in oğlu Ahmet Gökçek ile gelini Hülya Gökçek de bugün savcılığa gelerek "yurtdışına kayıt dışı para aktarma" soruşturması kapsamında şüpheli sıfatıyla ifade vermek için adliyede.

MELİH GÖKÇEK: 500 DEFA SIÇRADIM, ÇEKİNEN ADAM DEĞİLİM

Soruşturmanın ilk ayağında geçtiğimiz günlerde adliyede ifade veren ve çıkışta gazetecilere açıklamalarda bulunan Melih Gökçek, belediye başkanlığı döneminde yüzlerce inceleme atlattığını savunarak dikkat çeken şu ifadeleri kullanmıştı:

"94’ten itibaren yaklaşık dokuz yıl muhalefette belediye başkanlığı yaptım. Muhalefet beni didik didik etti. Tam 500 tane soruşturma ve inceleme geçirdim. Hani meşhur bir laf vardır; ‘Bir sıçrarsın çekirge, iki sıçrarsın, üçüncüsünde yakalanırsın.’ Ama ben 500 sefer sıçradım ve hepsinden istisnasız... Benim ifade vermediğim konu yoktur. Allah kısmet ederse, savcılığın yaptığı soruşturma bitecek, ondan sonra neticeyi alacağız. Melih Gökçek konuşmayan adam değildir, çekinen adam da değildir."

Ahmet Gökçek ve Hülya Gökçek'in adliyedeki sorgularının ardından soruşturmadaki hukuki sürecin nasıl şekilleneceği merakla bekleniyor.

AYRINTILAR GELİYOR...