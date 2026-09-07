TOGG'un hissedarlarından Tosyalı Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, Türkiye'nin hurda odaklı üretim anlayışını geride bırakarak cevher işleme yetkinliğini yükseltmesi ve yerli maden rezervlerini daha verimli şekilde değerlendirmesinin önemine dikkat çekti.
TOGG üreticisinden çağrı: Hurda değil maden işleyelim
Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, Türkiye’nin hurda bazlı çelik üretim modelinden çıkarak yerli madenleri işleyebilecek kabiliyetini artırması gerektiğini belirterek, “Hurda değil, maden işleyelim” mesajı verdi.Kaynak: Diğer
Avrupa’da hurda bazlı yeni tesislerin devreye girmesi ve AB’nin hurda ihracatını kısıtlama hazırlığı, Türkiye’nin hammadde tedarikinde yeni bir sıkıntı yaratıyor.
Notbir'in haberine göre, yerli otomobil TOGG'u üreten şirketlerden biri olan Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, Türkiye’nin hurdaya dayalı üretim modelinden çıkıp cevher işleme kabiliyetini artırması ve yerli maden kaynaklarını daha etkin kullanması gerektiğine dikkat çekti.
Türkiye’nin dünyanın en büyük hurda ithalatçılarından biri olduğunu belirten Tosyalı, Tosyalı olarak günde yaklaşık 20 bin ton hurda erittiklerini ifade etti.
İskenderun’daki Demir Çelik tesisinde gazetecilerle bir araya gelen Fuat Tosyalı, Avrupa’dan Türkiye’ye gelen hurdanın önemli bir büyüklüğe ulaştığını belirterek, Avrupa’da devreye girecek yeni elektrik ark ocaklarıyla birlikte hurdanın kıtanın kendi ihtiyacını karşılamaya yönelmesinin Türkiye’nin tedarik imkanlarını zorlaştırabileceğini ifade etti.
Tosyalı, "Türkiye çelik sektörünün önünde büyük bir risk var” diyen Tosyalı, “Avrupa Birliği’nde hurdaya dayalı yeni yatırımlar ve tesisler kuruluyor. Bunun yanında Avrupa Birliği’nin hurda ihracatını kısıtlama yönünde çalışmaları var. Bu Türkiye çelik sektörü açısından önemli bir risk" ifadelerini kullandı.
Tosyalı, "Önümüzdeki dönemde ülkemizde yalnızca kapasite artırmayı değil, mevcut üretimin sürdürülebilirliğini sağlayacak daha köklü adımları öne çıkarmamız gerekiyor. Hammadde çeşitliliği, yerli kaynakların işlenmesi, düşük karbonlu üretim ve yenilenebilir enerji bu yol haritasının ana başlıkları olacak" şeklinde konuştu.
Sektörün önümüzdeki dönemde kapasite artırmaktan ziyade hammadde kaynaklarını çeşitlendirmesi gerektiğini belirten Tosyalı, cevher işleme kabiliyetinin Türkiye’de oluşturulmasının kritik olduğunu söyledi. "Bundan sonraki önceliğimiz hammaddemizi ikame edecek yatırımlar. Mutlaka madeni işleyebilecek kabiliyetlerin oluşturulması gerekiyor. Mümkünse bunun yerli madenlerle yapılması lazım" diye konuştu.
Türkiye’deki cevherlerin farklı kaynaklarla harmanlanarak ve doğru teknoloji kullanılarak değerlendirilebileceğini belirten Tosyalı, şirketin yurt dışındaki cevher zenginleştirme ve DRI tecrübesini Türkiye’ye taşımayı hedeflediklerini vurguladı.