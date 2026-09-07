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Kaynak: AA

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya Devlet Televizyon ve Radyo Kurumu’na (VGTRK) yaptığı açıklamada, Almanya’nın Rusya’ya yönelik yaklaşımını değerlendirdi.

Almanya’nın Leipzig-Halle Havalimanı’nda İHA bulunmasını gerekçe göstererek geçen hafta Rusya’ya yönelik bir dizi karar aldığını hatırlatan Lavrov, söz konusu adımların “gerçek bir savaşın başlangıcı” olduğunu savundu.

Lavrov, “Onlar (Almanlar), yine savaş istiyor” ifadelerini kullandı.

RUSYA’NIN BONN BAŞKONSOLOSLUĞU KAPATILACAK

Almanya’nın aldığı kararlar kapsamında Rusya’nın Bonn Başkonsolosluğu 18 Eylül itibarıyla kapatılacak.

Berlin’deki Rus Evi ile ilgili sözleşmenin feshedilmesi, Rus vatandaşlarına yönelik giriş kontrollerinin sıkılaştırılması ve Rusya’nın sözde gölge filosuna yönelik baskının artırılması da kararlar arasında yer alıyor.

LAVROV’DAN İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI GÖNDERMESİ

Almanya’nın kararlarını eleştiren Lavrov, İkinci Dünya Savaşı öncesinde de Almanların diplomatik temsilciliklerini kapattığını hatırlattı.

Lavrov, “Onlar (Almanlar), bir İHA buldular ve bunun Rusya’ya ait olduğunu bildirdiler. Kimse işin aslını araştırmadı. Bu aslında, gerçek bir savaşın başlangıcıdır. Almanların, İkinci Dünya Savaşı öncesinde de diplomatik temsilciliklerini kapattığını hatırlıyorum. Bu, kesinlikle kabul edilemez. Onlar, yine savaş istiyor.” diyerek Almanya’nın tarihinden ders çıkarmadığını savundu.

LEİPZİG-HALLE HAVALİMANI’NDAKİ İHA TARTIŞMASI

Almanya’daki Leipzig-Halle Havalimanı’nda 4 Ağustos’ta, Ukrayna’ya ait bir nakliye uçağının yakınında patlayıcı düzenek içerdiği değerlendirilen bir İHA bulunmuştu.

ABD istihbaratı, bulunan patlayıcı yüklü İHA’nın özelliklerinin Rus askeri istihbaratına “özgü” olduğunu iddia etmişti.

Almanya hükümeti ise 1 Eylül’de olayla ilgili soruşturmada elde edilen bulguların Rusya’yı sorumlu gösterdiğini belirterek bir dizi tedbir açıklamıştı.