Çalışma hayatında yeni dönem hazırlığı
2027-2029 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'da çalışma hayatına ilişkin dikkat çeken düzenlemeler yer aldı. İstihdamın artırılması ve iş-yaşam dengesinin güçlendirilmesi için yeni çalışma modelleri üzerinde çalışılacak.
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor: Mesai düzeni değişiyor, yeni modeller geliyor
2027-2029 dönemini kapsayan OVP ile çalışma hayatında yeni dönem için hazırlık başladı. Çalışma günlerinin yeniden düzenlenmesinden esnek mesaiye, uzaktan çalışmadan ebeveyn izinleri ve kreş desteğine kadar milyonlarca çalışanı ilgilendiren adımlar gündemde.Kaynak: AA
Çalışma hayatında yeni dönem hazırlığı
Çalışma günları yeniden ayarlanabilir
OVP'nin öne çıkan başlıklarından biri mesai düzeni oldu. Çalışanların verimliliğinin ve iş-yaşam uyumunun artırılması amacıyla çalışma günlerinin ayarlanmasına yönelik çalışmalar yapılacak.
Esnek çalışma modelleri geliyor
Program kapsamında esnek süreli istihdam modellerinin geliştirilmesi de gündemde. Ancak çalışma günlerinin nasıl değiştirileceği veya haftalık çalışma süresinin azaltılıp azaltılmayacağı konusunda henüz ayrıntı açıklanmadı.
Çocuklu çalışanlara uzaktan çalışma
Bakım sorumluluklarının istihdamın önünde engel oluşturmasını önlemek amacıyla çocuklu çalışanlara kısmen veya tamamen uzaktan çalışma imkânı sağlayan işletmelerin desteklenmesi planlanıyor.
Ebeveyn izinleri yeniden düzenlenecek
Yeni dönemde ebeveyn izinlerinin de gözden geçirilmesi öngörülüyor. Düzenlemeyle çocuk bakım sorumluluğunun anne ve baba arasında daha dengeli paylaşılması hedefleniyor.
Kreş imkanları yaygınlaştırılacak
Merkezi yönetim, belediyeler ve özel sektör iş birliğiyle kreş ve kurumsal bakım hizmetlerinin yaygınlaştırılması planlanıyor. Özellikle iş yerlerindeki bakım imkanlarının artırılması hedefleniyor.
Sosyal yardım alanlara istihdam adımı
Çalışma potansiyeli bulunan sosyal yardım yararlanıcılarının mesleki beceriler kazanarak iş gücüne katılması için yeni programlar uygulanacak. Meslek edindirme programları bölgesel ihtiyaçlara göre şekillendirilecek.