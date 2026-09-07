Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor: Mesai düzeni değişiyor, yeni modeller geliyor

Esnek çalışma modelleri geliyor

Program kapsamında esnek süreli istihdam modellerinin geliştirilmesi de gündemde. Ancak çalışma günlerinin nasıl değiştirileceği veya haftalık çalışma süresinin azaltılıp azaltılmayacağı konusunda henüz ayrıntı açıklanmadı.